В иракской Басре демонстранты атаковали пожарные машины

В иракском городе Басра протестующие напали на 12 пожарных машин. Об этом информирует телеканал Al-Sumaria.

«Двенадцать машин, принадлежащих пожарной бригаде, подверглись нападению со стороны неизвестных людей», — заявили в иракском Управлении гражданской обороны.

Представитель управления добавил, что в городе нет пожаров. По его словам, «ситуация в области безопасности нормальная».

В последние несколько дней в Басре наблюдается волна протестов, в ходе которых были сожжены штаб-квартиры и офисы многих политических партий и движений, а также произошли нападения на государственные учреждения.

Как сообщил генеральный консул России в Басре Алексей Григорьев, в связи с этим в дипмиссии максимально усилили меры безопасности.

«Меры безопасности усилены максимально как нашими силами, так и подразделениями местных охранных структур», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате протестов в Басре два человека погибли и 45 пострадали.