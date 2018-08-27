«Те, кто не сломался»: RTД рассказывает о судьбах людей, переживших лихорадку Эбола в Сьерра-Леоне

27 августа в эфире телеканала RTД выходит фильм «Эбола. Выжившие». Картина рассказывает о масштабной эпидемии смертельно опасного заболевания в Западной Африке и её последствиях. В частности, в государстве Сьерра-Леоне, где от лихорадки умерло почти 4 тыс. человек, население пытается изолировать тех, кто смог выздороветь. Зрители узнают, почему жители страны не принимают переболевших Эболой, и увидят, как эти люди пытаются вернуться к нормальной жизни.

27 августа выходит документальный фильм RTД «Эбола. Выжившие», в котором рассказывается о последствиях крупнейшей за последнее время вспышки одной из самых опасных болезней.

Эпидемия Эболы началась в Гвинее в феврале 2014 года. Вскоре она охватила соседние страны: Сьерра-Леоне, Либерию, Мали и Нигерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, за два года заразились не менее 28,5 тыс. человек, из них более 11 тыс. скончались. Остановить распространение заболевания удалось во многом благодаря международной помощи. В частности, самое активное участие в мероприятиях против эпидемии приняли специалисты из ВОЗ, Евросоюза, США и России.

Съёмочная группа RTД посетила страну, которая сильнее всего пострадала от вспышки этой болезни, — государство Сьерра-Леоне. «Эбола унесла жизни почти 4 тыс. человек, а количество заболевших там превысило 14 тыс. Для страны, население которой едва превышает 5 млн человек, это огромные цифры. Нередко из-за этой болезни люди умирали целыми семьями», — рассказала автор картины Екатерина Кожакина.

Поцелуй смерти

По словам ряда специалистов, столь обширному распространению Эболы способствовали плохие санитарные условия и низкий уровень образования жителей Сьерра-Леоне. «На распространение вируса очень сильно влияет дань традициям. Принято, например, целовать покойника перед похоронами, а ведь это один из самых простых способов заразиться. Народ не понимает, что это болезнь, они думают, что их целенаправленно заражают, убивают их. Мы очень стараемся донести до них мысль, что нужно выполнять определённые санитарные требования», — позже рассказал журналистам заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии РФ Виктор Малеев. Он вместе с другими специалистами из России работал в Западной Африке в момент вспышки Эболы.

С подобными случаями сталкивалась и Кожакина. «Самый яркий пример, о котором мне рассказывали, это заражение одной из семей в Сьерра-Леоне через постель. Один из членов семейства где-то подцепил опасный вирус, пошёл домой и умер в своей постели. После на этом матрасе полежали ещё пять человек, и все заразились», — вспомнила она.

В фильме рассказывается история жизни людей, которым посчастливилось выжить после того, как они заразились Эболой. Один из них — молодой студент из столицы страны, города Фритаун, по имени Эриксон Турэй. После того как заразились все члены его семьи, этот парень был вынужден отвозить своих близких в больницу на мотоцикле. В тот момент в городе работали только две исправные машины скорой помощи, а потому никто, кроме Турэя, не мог перевезти его родственников в медицинское учреждение из отдалённого пригорода Фритауна.

Выжить и стать изгоем

Однако самый главный удар ждал героя картины после излечения. Вскоре оказалось, что он вместе с другими такими же несчастными подвергается гонениям со стороны тех жителей страны, кого не затронула болезнь. Причина заключается в том, что среди населения Сьерра-Леоне популярна точка зрения, согласно которой люди, перенёсшие болезнь, продолжают быть опасными даже после того, как их выписали из больницы. С ними отказываются общаться вчерашние друзья и знакомые, их никто не берёт на работу, им подчас даже отказываются продавать товары на местном рынке. Стремление изолировать перенёсшего Эболу человека приняло в стране угрожающие масштабы. Правительство даже вынуждено было запустить информационную кампанию против этого социального явления. Однако, как утверждают герои фильма, она пока не приносит желаемого результата.

Эриксон во время эпидемии лишился почти всей семьи

«Это происходит оттого, что уровень образования местных жителей остаётся на крайне низком уровне. Не надо забывать, что в Сьерра-Леоне с 2001 по 2002 год продолжалась кровопролитная гражданская война. Нередко в ходе боевых действий стороны разрушали школы. В тот период времени 67% детей школьного возраста не ходили в учебные заведения. Кроме того, подавляющее большинство местных жителей живут в крайней нищете, а потому не могут заплатить за среднее образование для своих детей, которое в этом государстве платное. В итоге каждый второй местный ребёнок не ходит в школу. Можете сами представить, что у них потом в голове», — объяснила ситуацию в стране Кожакина. По её словам, значительная часть граждан страны просто не понимает, что такое Эбола и как следует относиться к тем, кто её перенёс. Отсюда и попытки изолировать таких людей от общества.

«Некоторое истории не вошли в фильм, так как всё туда включить просто невозможно. Однако они потрясли меня лично. Например, один из мужчин, который переболел этим заболеванием, позже был выгнан своими же близкими из дома. Правительственные структуры, которые обещали ему помощь и трудоустройство, бросили его на произвол судьбы. В итоге этот несчастный устроился работать смотрителем главного кладбища города, где похоронены более 3 тыс. жертв Эболы. В его зоне ответственности в том числе могилы людей, личности которых не удалось установить. Таких оказалось немало», — объяснила Кожакина.

Многих жертв эпидемии так и не смогли опознать

По её словам, в картине также показано и то, как отвергнутые люди наши в себе силы вернуться к относительно нормальной жизни. Они организовали сообщество тех, кто стал изгоем, после чего начали помогать друг другу самореализовываться. «Истории тех, кто не сломался, наверное, лишний раз подтверждают, что шанс спастись есть всегда. Собственно, это и показано в картине», — заключила Кожакина.