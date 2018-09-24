«Просыпаться было холодно»: RTД проехал по самой длинной трассе для гонок на собачьих упряжках

24 сентября в эфир выходит документальный фильм RTД «Большая гонка: наперегонки со стихией», который повествует о самой протяжённой гонке на собачьих упряжках, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. Её маршрут проходит по территории северных регионов России — Камчатки и Чукотки. Съёмочной группе приходилось ночевать в спортзалах и промёрзших палатках, а некоторые каюры не смогли добраться до финиша из-за усталости собак. Главными героями гонки стали двукратный победитель «Берингии» Валентин Левковский и москвич Вячеслав Демченко. Последний принимал участие в заезде впервые, но неожиданно стал одним из претендентов на победу.

Документальный фильм RTД «Большая гонка: наперегонки со стихией» рассказывает о «Берингии» — самой длинной в мире гонке на собачьих упряжках.

«Берингия» проводится каждую весну начиная с 1990 года. Изначально дистанция составляла «всего» 250 км. Затем долгое время участники проходили около 1000 километров. Однако в этом году решено было установить новое достижение — 2100 км. Победитель не только попал в Книгу рекордов Гиннесса, но и получил 3 млн рублей.

Стать лучшим в «Берингии» — мечта любого российского каюра. Москвич Вячеслав Демченко уже давно не новичок в гонках на собачьих упряжках, но в «Берингии» участвовал впервые. Готовился он долго и основательно: тренировал собак и подбирал для них специальную спортивную диету.

К сожалению, не все участники гонки стали героями картины. К примеру, чукотский каюр Тимофей Гынунтегин, до этого успешно проявивший себя в гонках на Аляске, снялся с дистанции, не дойдя даже до середины маршрута. «От него многие ждали хорошего результата, поэтому плохая подготовка собак Тимофея для многих стала настоящей неожиданностью», — рассказала автор документального фильма Наталья Кадырова.

Чукотский каюр Дмитрий Калявуквун ждал «Берингию» целый год, но незадолго до старта соревнования его собаки погнались за белым медведем, и упряжка провалилась под лёд. Необходимо было срочно искать новых животных.

«В итоге Дмитрий попросил ездовых собак «в долг» у разных соседей в своей деревне. И отправился в путь на них! Маршрут он прошёл полностью», — отметила Кадырова. И всё же, по её словам, шансов на победу у Дмитрия было мало: в гонках на упряжках как никогда важен устойчивый психологический контакт между каюром и его животными.

Непросто пришлось и съёмочной группе RTД. «Обычным местом наших ночёвок были сельские клубы и школьные спортивные залы. Причём устроиться на ночлег именно в спортзал было большим везением, ведь там мы могли спать на матах. А настоящее счастье — поселиться в медпункте. Это было чем-то вроде номера люкс. Несколько раз мы ночевали в палатках, оборудованных печкой и раскладушками. Засыпать там тепло, а вот просыпаться было холодно, даже сапоги примерзали к полу. Чтобы их отогреть, мы использовали грелки, которые покупали в спортивном магазине», — поделилась автор фильма.

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Основной проблемой и для участников гонки, и для журналистов стала забота о гигиене. «Самое важное — найти, где и как помыться. Обычный вопрос на долгой стоянке, который задают друг другу: «Вы мылись?» На долгих стоянках, когда на две-три ночи мы арендовали квартиры-гостиницы у местных жителей и становились счастливыми обладателями душа, к нам вереницей тянулись гости с мочалками», — рассказала Кадырова.

Работа над фильмом, как и сама гонка на собаках, была бы невозможной, если бы не помощь группы сопровождения, которая следовала вдоль трассы на снегоходах. «Это был единственный способ передвижения по маршруту, не считая собак. Автомобиль там не проедет, ведь дороги в этой части Камчатки отсутствуют в принципе. Вообще, снегоходчики — боги тундры. Они умудряются быть одновременно везде: утром прокладывают трассу, по ночам ищут сбившиеся с пути в пурге упряжки и вечно ломающийся вездеход, в начале гонки удерживают полных азарта собак, а ближе к её завершению выводят их в стартовый коридор, то есть тащат животных на трассу «руками», — пояснила автор фильма. На снегоходе ехала и режиссёр картины, а оператор — в специальном прицепе. В таких обычно возят собак, которых сняли с участия в гонке из-за болезни или усталости.

Главной интригой фильма стало противоборство двух опытных каюров: Валентина Левковского с Чукотки и москвича Вячеслава Демченко, дебютанта «Берингии», которого перед стартом мало кто воспринимал всерьёз. Как оказалось, напрасно. Позже в беседе с RTД Левковский расскажет: «Слава специально учился многому: например, как делать массаж лап для животных, чтобы они быстрее отдыхали после бега по снегу, и многим другим специальным вещам. Я всегда всё делал по-деревенски и о многих мазях и препаратах для собак не знал. Он оказался отличным мужиком и с удовольствием делился со мной своим опытом».

Валентин Левковский

Наталью Кадырову поразило и то, как кормят собак во время гонки: «Им дают красную рыбу, которую в центральной части России не у всякого человека есть возможность купить. Просто на севере её много, и там она деликатесом не считается».

Однако самое сильное впечатление на автора фильма произвела нетронутая человеком природа Камчатки и Чукотки. «Там на сотни километров нет ни следа человеческой жизнедеятельности. Ни дорог, ни антенн, ни ржавых бочек. Только любопытные лисы выходят посмотреть на необычный караван», — отметила она.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.