Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело Хашукджи

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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит саудовский журналист Джамаль Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.
Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело Хашукджи
  • Reuters

«Мы не знаем, где находится тело», — приводит AFP слова саудовского министра.

Также аль-Джубейр назвал случившееся «чудовищной ошибкой» и отметил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не был осведомлён об этом убийстве. 

Также, по словам министра, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд решил привлечь к ответственности убийц журналиста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели Хашукджи, который, по объяснению Эр-Рида, скончался в результате конфликта в саудовском консульстве в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна опубликует «голую правду» о смерти Хашукджи 23 октября.

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