Эрдоган выступит с заявлением по делу Хашукджи 23 октября
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING President Erdogan says Turkey will reveal 'naked truth' over Khashoggi death pic.twitter.com/SXbU0PmMHJ— AFP news agency (@AFP) 21 октября 2018 г.
Отмечается, что Эрдоган намерен выступить с заявлением по делу Хашукджи во вторник, 23 октября.
Ранее в МИД Бельгии призвали Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи.
Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.
В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.