Эрдоган выступит с заявлением по делу Хашукджи 23 октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна опубликует «голую правду» о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING President Erdogan says Turkey will reveal 'naked truth' over Khashoggi death pic.twitter.com/SXbU0PmMHJ — AFP news agency (@AFP) 21 октября 2018 г.

Отмечается, что Эрдоган намерен выступить с заявлением по делу Хашукджи во вторник, 23 октября.

Ранее в МИД Бельгии призвали Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи.

Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.