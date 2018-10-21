В МИД Бельгии призвали Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи

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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал власти Саудовской Аравии раскрыть имеющуюся у них информацию по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
В МИД Бельгии призвали Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи
  • Reuters

«Больше, чем когда-либо, мы должны защищать журналистов, чьи жизни находятся под угрозой во всём мире. Мы призываем саудовские власти пролить свет на убийство Джамаля Хашукджи и принять все меры, чтобы подобное не повторилось в будущем», — написал Рейндерс в своём Twitter.

Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

Саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист скончался в результате конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

Также сообщалось, что в рамках указанного дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

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