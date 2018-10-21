Канада считает заявления Саудовской Аравии о гибели Хашукджи непоследовательными

Канада считает заявления Саудовской Аравии о гибели журналиста Джамаля Хашукджи в турции непоследовательными и неправдоподобными.

Об этом сообщается в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, которое было опубликовано на официальном сайте правительства страны.

«Объяснениям, которые предоставлены на данный момент, не хватает последовательности и правдоподобия», — говорится в тексте.

В правительстве также заявили, что осуждают убийство Хашукджи и призвали к проведению тщательного расследования инцидента.

«Те, кто несёт ответственность за убийство, должны быть привлечены (к ответственности. — RT)», — сказано в заявлении.

Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

В рамках указанного дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.