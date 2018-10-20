В Турции заявили, что могут опубликовать улики по делу Хашукджи

Турция «никогда не допустит сокрытия» в расследовании смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявили в правящей в Турции Партии справедливости и развития.

«Саудовская администрация не сможет отойти от этого преступления, если её причастность подтвердится», — приводит Associated Press слова Нумана Куртулмуша, заместителя главы партии.

Он добавил, что Турция «поделится доказательствами убийства Хашукджи со всем миром», а окончательные результаты расследования близки.

Ранее Франция потребовала исчерпывающего расследования смерти журналиста.

Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.