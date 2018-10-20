Франция потребовала исчерпывающего расследования смерти Хашукджи

Министерство иностранных дел Франции потребовало исчерпывающего расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Многие вопросы остаются без ответа, и они требуют тщательного расследования, чтобы установить всех ответственных и убедиться, что виновные в убийстве Джамаля Хашукджи ответят за свои действия. Франция вновь заявляет, что ожидает от властей Саудовской Аравии действий в данном направлении», — говорится в сообщении французского ведомства.

Ранее в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.