Франция потребовала исчерпывающего расследования смерти Хашукджи

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Министерство иностранных дел Франции потребовало исчерпывающего расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Франция потребовала исчерпывающего расследования смерти Хашукджи
  • Reuters

«Многие вопросы остаются без ответа, и они требуют тщательного расследования, чтобы установить всех ответственных и убедиться, что виновные в убийстве Джамаля Хашукджи ответят за свои действия. Франция вновь заявляет, что ожидает от властей Саудовской Аравии действий в данном направлении», — говорится в сообщении французского ведомства.

Ранее в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

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