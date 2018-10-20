Меркель заявила о недостаточности данных Эр-Рияда по делу Хашукджи

В Германии считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти журналиста Джамаля Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

С соответствующим заявлением выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас.

«Мы решительно осуждаем этот акт. От Саудовской Аравии мы ожидаем прозрачности в расследовании смерти (Хашукджи. — RT) и обстоятельств произошедшего. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Информация, предоставленная в консульстве (Саудовской Аравии) в Стамбуле, недостаточна», — говорится в сообщении политиков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

Саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.