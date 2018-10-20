«Спор перерос в ссору и драку»: Саудовская Аравия признала факт гибели журналиста Хашукджи в своём консульстве

Журналист Джамаль Хашукджи погиб в ходе конфликта на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. Об этом заявил генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб. Он добавил, что в рамках расследования задержаны 18 человек. Кроме того, после сообщения генпрокурора король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил провести реорганизацию службы общей разведки и отправил в отставку замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири. Президент США Дональд Трамп счёл саудовскую версию смерти Хашукджи «заслуживающей доверия». В экспертном сообществе полагают, что серьёзных изменений в отношениях между Соединёнными Штатами и королевством ожидать не стоит, так как Саудовская Аравия представила версию, вполне устраивающую Вашингтон.

Журналист Джамаль Хашукджи, вошедший в консульство Саудовской Аравии 2 октября и с тех пор не выходивший на связь, мёртв. Об этом заявил генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб. Он отметил, что в диппредставительстве возник конфликт, который и привёл к гибели Хашукджи.

«Предварительные итоги расследования, проведённого Генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашукджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти», — передаёт слова чиновника Саудовское агентство новостей.

Муаджиб добавил, что в рамках расследования были задержаны 18 подданных Саудовской Аравии, однако он не раскрыл их личности и информацию о занимаемых ими постах.

Официальный представитель королевства заявил, что Саудовская Аравия принимает необходимые меры для расследования, и заверил, что все причастные к смерти журналиста будут привлечены к суду.

«Королевство принимает необходимые меры для уточнения обстоятельств в ситуации, касающейся подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи. Королевство подтверждает, что все причастные лица будут привлечены к суду», — передаёт слова собеседника Саудовское агентство новостей.

Official source: the Kingdom is taking the necessary measures to clarify the circumstances in the case of Saudi citizen Jamal Khashoggi; the Kingdom affirms that all those involved will be brought to justice.#SPAGOV — SPAENG (@Spa_Eng) 19 октября 2018 г.

Кроме того, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду провести реорганизацию службы общей разведки. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей.

«Формируется министерский комитет во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом для пересмотра структуры руководства службы общей разведки, обновления её работы и определения её полномочий с предельной точностью», — приводит агентство слова из королевского указа.

При этом в отставку были отправлены замглавы ведомства, генерал Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд бен Абдулл аль-Кахтани.

Отметим, что в четверг, 18 октября, The New York Times, ссылаясь на источники в королевстве, сообщили о планах Эр-Рияда возложить ответственность за убийство журналиста на заместителя главы общей разведки Ахмеда Асири. По мнению издания, такой шаг мог бы обезопасить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана от обвинений в убийстве Хашукджи.

Вероятнее всего, этими отставками и реорганизацией разведки Эр-Рияд намерен отвести подозрения от высшего руководства страны, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Другие предположения трудно высказать. Естественно, главное — отвести подозрение от высшего эшелона власти Саудовской Аравии. И найти достаточно высокопоставленных стрелочников, которым можно приписать всю произошедшую трагедию», — сказал он в беседе с RT.

«Необходимость тщательного расследования»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Саудовскую Аравию провести «оперативное, тщательное и прозрачное расследование» смерти журналиста.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен подтверждением смерти Джамаля Хашукджи. Он выражает свои соболезнования семье и друзьям господина Хашукджи. Генсек подчёркивает необходимость оперативного, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти господина Хашукджи и привлечения к полной ответственности виновных в ней», — говорится на сайте организации.

С такой же позицией выступил Белый дом, отметив, что внимательно следит за расследованием убийства.

Также по теме «Могли заставить замолчать»: как продвигается расследование исчезновения саудовского журналиста Хашукджи В Эр-Рияде в ДТП погиб один из подозреваемых по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По данным турецких СМИ,...

«Соединённые Штаты приняли к сведению объявление Королевства Саудовская Аравия, что расследование судьбы Джамаля Хашукджи продвигается и что оно предприняло действия против подозреваемых, которые были определены до настоящего времени», — сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс .

При этом президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал убийство журналиста «неприемлемым», тогда как объяснение генпрокурора Саудовской Аравии счёл «заслуживающим доверия». Глава государства также отметил, что он не хотел бы отменять контракт на продажу вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд в качестве наказания за смерть Хашукджи.

Турецко-саудовское расследование

Напомним, журналист Джамаль Хашукджи, обозреватель американской газеты The Washington Post, проживавший в США с 2017 года, пропал 2 октября в Стамбуле, после того как зашёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии. Для выяснения обстоятельств инцидента турецкие следователи начали расследование: в качестве основной версии причин убийства Хашукджи рассматривалась критика саудовских властей.

СМИ сообщали, что у следователей есть записи, подтверждающие убийство журналиста. Так, по данным Daily Sabah, момент смерти был записан на часы Apple Watch, которые были у Хашукджи. Турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на имеющиеся у неё аудиозаписи, утверждала, что журналиста «жестоко пытали», после чего обезглавили.

Информационное агентство Anadolu утверждало, что из Саудовской Аравии в Стамбул могли прибыть 15 человек, цель которых заключалась в убийстве журналиста. А 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Эр-Рияд должен доказать свою непричастность к исчезновению Хашукджи.

Саудовская Аравия оказывала содействие турецким следователям. Так, 9 октября правоохранителям был предоставлен доступ в консульство королевства в Стамбуле, где пропал журналист. Позже, 12 октября, была создана совместная группа экспертов, занимающаяся расследованием исчезновения Хашукджи.

Кроме того, США требовали от Саудовской Аравии предоставить им сведения об исчезновении журналиста. Так, 15 октября, глава Госдепа Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд для обсуждения этого вопроса. После переговоров глава американского внешнеполитического ведомства призвал дать ещё несколько дней для проведения расследования.

«Я сказал президенту Трампу сегодня утром, что мы должны дать им ещё несколько дней, чтобы закончить его (расследование. — RT), чтобы у нас тоже было полное представление о всех фактах произошедшего», — заявил Помпео.

19 октября более 40 конгрессменов США подписали обращение к Трампу с призывом ввести санкции против Эр-Рияда. Подчёркивалось, что ограничительные меры будут применены не только в ответ на гибель журналиста, но и за «бесчинства Саудовской Аравии в Йемене», где арабская коалиция, возглавляемая саудитами, ведёт войну с мятежниками-хуситами.

Кроме того, из-за исчезновения журналиста британский министр международной торговли Лиам Фокс, глава французского Минфина Брюно Ле Мэр и его американский коллега Стивен Мнучин, а также многие представители западного бизнеса отказались ехать на инвестиционную конференцию в Саудовскую Аравию. По той же причине не посетила мероприятие и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

После представления версии Эр-Рияда серьёзных изменений в отношениях между США и Саудовской Аравии ждать не стоит, убеждён Владимир Фитин. Он отметил, что версия, представленная Эр-Риядом, позволит Вашингтону избежать необходимости идти на жёсткие меры.

«Думаю, развитие ситуации показывает, что никаких радикальных изменений в отношениях США с Саудовской Аравией не предвидится, поскольку Соединённые Штаты хотели, чтобы получилась какая-то удобоваримая версия, которую сейчас и представили мировой общественности саудовские власти. Что да, это не намеренно, что произошла драка непонятно по чьей инициативе, во время этой драки получил травмы, несовместимые с жизнью», — резюмировал эксперт.