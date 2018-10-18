Помпео попросил Трампа дать Саудовской Аравии ещё время на расследование дела Хашукджи
- Reuters
«Я сказал президенту Трампу сегодня утром, что мы должны дать им ещё несколько дней, чтобы закончить его (расследование. — RT), чтобы у нас тоже было полное представление о всех фактах произошедшего», — заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных, в том числе королевскую семью.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.