Помпео попросил Трампа дать Саудовской Аравии ещё время на расследование дела Хашукджи

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Госсекретарь США Майк Помпео попросил президента США Дональда Трампа дать Саудовской Аравии «ещё несколько дней» на расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CNN.
Помпео попросил Трампа дать Саудовской Аравии ещё время на расследование дела Хашукджи
  • Reuters

«Я сказал президенту Трампу сегодня утром, что мы должны дать им ещё несколько дней, чтобы закончить его (расследование. — RT), чтобы у нас тоже было полное представление о всех фактах произошедшего», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных, в том числе королевскую семью.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

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