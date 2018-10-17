Помпео рассказал об итогах визита в Саудовскую Аравию по делу Хашукджи
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По словам Помпео, саудовская сторона выразила приверженность расследованию и намерена задерживать каждого причастного к исчезновению журналиста.
Sec. of State Pompeo says Saudi Arabia told him their investigation into the disappearance and alleged killing of Jamal Khashoggi won't spare anyone, including royals.— NBC News World (@NBCNewsWorld) 17 октября 2018 г.
Pompeo told journalists that the kingdom promised a "transparent investigation." https://t.co/FYeC7sZSJipic.twitter.com/z63W5S59Vv
«К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники», — сказал госсекретарь. Его слова приводит NBC.
При этом Помпео не стал отвечать на вопрос, что последует в случае выявления причастности властей к пропаже Хашукджи.
«Мы обсуждали важность своевременного расследования», — отметил американский политик.
Ранее Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.