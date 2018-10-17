Помпео рассказал об итогах визита в Саудовскую Аравию по делу Хашукджи

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Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных, в том числе королевскую семью.
Помпео рассказал об итогах визита в Саудовскую Аравию по делу Хашукджи
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По словам Помпео, саудовская сторона выразила приверженность расследованию и намерена задерживать каждого причастного к исчезновению журналиста.

«К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники», — сказал госсекретарь. Его слова приводит NBC.

При этом Помпео не стал отвечать на вопрос, что последует в случае выявления причастности властей к пропаже Хашукджи.

«Мы обсуждали важность своевременного расследования», — отметил американский политик.

Ранее Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

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