Помпео рассказал об итогах визита в Саудовскую Аравию по делу Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных, в том числе королевскую семью.

По словам Помпео, саудовская сторона выразила приверженность расследованию и намерена задерживать каждого причастного к исчезновению журналиста.

Sec. of State Pompeo says Saudi Arabia told him their investigation into the disappearance and alleged killing of Jamal Khashoggi won't spare anyone, including royals.



Pompeo told journalists that the kingdom promised a "transparent investigation." https://t.co/FYeC7sZSJipic.twitter.com/z63W5S59Vv — NBC News World (@NBCNewsWorld) 17 октября 2018 г.

«К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники», — сказал госсекретарь. Его слова приводит NBC.

При этом Помпео не стал отвечать на вопрос, что последует в случае выявления причастности властей к пропаже Хашукджи.

«Мы обсуждали важность своевременного расследования», — отметил американский политик.

Ранее Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.