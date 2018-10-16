Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи

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Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поприветствовал то, что Саудовская Аравии поддерживает власти Турции в расследовании дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.
Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи
  • Reuters

«Госсекретарь поприветствовал поддержку Саудовской Аравией расследования турецких властей. Госсекретарь и наследный принц согласились, что важно провести подробное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в  сообщении Госдепа.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл встречу с Помпео в Эр-Рияде.

Президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. 

Подробнее — в материале RT.

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