Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи
- Reuters
«Госсекретарь поприветствовал поддержку Саудовской Аравией расследования турецких властей. Госсекретарь и наследный принц согласились, что важно провести подробное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл встречу с Помпео в Эр-Рияде.
Президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.
Подробнее — в материале RT.