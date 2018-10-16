Помпео поприветствовал участие Саудовской Аравии в расследовании дела Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поприветствовал то, что Саудовская Аравии поддерживает власти Турции в расследовании дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.

Reuters

«Госсекретарь поприветствовал поддержку Саудовской Аравией расследования турецких властей. Госсекретарь и наследный принц согласились, что важно провести подробное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл встречу с Помпео в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. Подробнее — в материале RT.