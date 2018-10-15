«Найти ответ»: Трамп направил Помпео в Эр-Рияд в связи с исчезновением журналиста

Глава Госдепа США Майк Помпео посетит Эр-Рияд и встретится с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, чтобы обсудить исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи. Такое заявление сделал Дональд Трамп, который уже провёл с властями королевства телефонные переговоры по этой теме. Ранее в СМИ появилась информация, что Хашукджи мог быть убит в здании консульства Саудовской Аравии. Сообщается, что турецкие следователи намерены осмотреть здание дипмиссии и взять образцы ДНК.

Президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа Майка Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Он отметил, что уже обсудил ситуацию с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

«Только что говорил с королём Саудовской Аравии, который отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло случиться с «нашим саудовским гражданином». Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря, чтобы он встретился с королём!» — написал президент в своём Twitter.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018

Позднее он заявил репортёрам, что его собеседник «очень активно отрицал» причастность к инциденту. «Мне показалось, что убийцы могли действовать самовольно. Кто знает?» — сказал президент.

При этом Трамп не указал конкретных сроков возможной встречи, отметив, что Помпео отправляется в Эр-Рияд «в течение часа».

Ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне поблагодарило США и другие страны за сдержанную позицию по делу об исчезновении журналиста.

«Саудовская Аравия благодарит всех, в том числе администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов относительно продолжающегося расследования», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В то же время в королевстве заявили, что в ответ на какие-либо санкции против Саудовской Аравии Эр-Рияд ответит «более серьёзными мерами».

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Заявление было сделано на фоне слов Трампа о намерении применить «суровое наказание» в случае, если вина саудовских властей в исчезновении журналиста будет доказана. В то же время американский лидер признал, что не хотел бы разрывать контракты на поставку оружия Эр-Рияду, назвав такой шаг невыгодным.

Совместное расследование

Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста, которая ждала его возвращения у здания дипмиссии, заявила, что он не покидал его. После нескольких часов ожидания она обратилась в полицию.

По данным Daily Sabah, момент предполагаемого убийства якобы был записан на часы Apple Watch, которые носил журналист. Записи были автоматически переданы на телефон, который Хашукджи оставил невесте, и загружены в iCloud.

Источники The Washington Post в правительственных кругах Турции утверждают, что у Анкары якобы есть записи, подтверждающие смерть журналиста. При этом власти пока не предоставили доказательств гибели Хашукджи.

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Изначально СМИ сообщали, что тело убитого журналиста расчленили и вывезли по частям. В то же время, по информации телеканала Haberturk, полиция также проверяет версию, что Хашукджи растворили в кислоте, хотя изначально она казалась правоохранителям фантастической.

Эр-Рияд, в свою очередь, утверждает, что Хашукджи исчез после того, как покинул здание консульства.

Как сообщает агентство SPA, король Саудовской Аравии провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за поддержку идеи создания совместной группы, которая займётся расследованием исчезновения журналиста.

При этом, по информации агенства Bloomberg, которое ссылается на официальный источник в королевстве, король поручил прокурору расследовать обстоятельства исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего.

В то же время, согласно источникам CNN Turk, турецкие следователи осмотрят внутренние помещения генконсульства и резиденции королевства и возьмут образцы ДНК.

Ранее телеканал опубликовал фотографии мужчины и женщины, которые прибыли в консульство с вёдрами и тряпками. Предполагается, что это сотрудники клининговой службы.

Призывы к расследованию

Озабоченность в связи с исчезновением журналиста выразил ряд европейских стран. Великобритания, Германия и Франция поддержали намерения Анкары и Эр-Рияда создать совместную рабочую группу по расследованию исчезновения журналиста.

«Защита свободы слова и свободной прессы и обеспечение безопасности журналистов являются ключевыми приоритетами для Германии, Соединённого Королевства и Франции. Согласно этим аспектам, на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен быть пролит свет», — говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции.

Они выразили надежду, что Эр-Рияд предоставит полный и подробный ответ в связи с исчезновением журналиста.

В то же время, по данным The Independent, Лондон уже готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых власти могут ввести санкции.