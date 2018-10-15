«Найти ответ»: Трамп направил Помпео в Эр-Рияд в связи с исчезновением журналиста

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Антон Кузнецов
Глава Госдепа США Майк Помпео посетит Эр-Рияд и встретится с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, чтобы обсудить исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи. Такое заявление сделал Дональд Трамп, который уже провёл с властями королевства телефонные переговоры по этой теме. Ранее в СМИ появилась информация, что Хашукджи мог быть убит в здании консульства Саудовской Аравии. Сообщается, что турецкие следователи намерены осмотреть здание дипмиссии и взять образцы ДНК.
«Найти ответ»: Трамп направил Помпео в Эр-Рияд в связи с исчезновением журналиста
  • Reuters
  • © Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court

Президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа Майка Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Он отметил, что уже обсудил ситуацию с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

«Только что говорил с королём Саудовской Аравии, который отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло случиться с «нашим саудовским гражданином». Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря, чтобы он встретился с королём!» — написал президент в своём Twitter.

Позднее он заявил репортёрам, что его собеседник «очень активно отрицал» причастность к инциденту. «Мне показалось, что убийцы могли действовать самовольно. Кто знает?» — сказал президент.

При этом Трамп не указал конкретных сроков возможной встречи, отметив, что Помпео отправляется в Эр-Рияд «в течение часа».

Ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне поблагодарило США и другие страны за сдержанную позицию по делу об исчезновении журналиста.

«Саудовская Аравия благодарит всех, в том числе администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов относительно продолжающегося расследования», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В то же время в королевстве заявили, что в ответ на какие-либо санкции против Саудовской Аравии Эр-Рияд ответит «более серьёзными мерами».

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Заявление было сделано на фоне слов Трампа о намерении применить «суровое наказание» в случае, если вина саудовских властей в исчезновении журналиста будет доказана. В то же время американский лидер признал, что не хотел бы разрывать контракты на поставку оружия Эр-Рияду, назвав такой шаг невыгодным.

Совместное расследование

Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста, которая ждала его возвращения у здания дипмиссии, заявила, что он не покидал его. После нескольких часов ожидания она обратилась в полицию.

По данным Daily Sabah, момент предполагаемого убийства якобы был записан на часы Apple Watch, которые носил журналист. Записи были автоматически переданы на телефон, который Хашукджи оставил невесте, и загружены в iCloud.

Источники The Washington Post в правительственных кругах Турции утверждают, что у Анкары якобы есть записи, подтверждающие смерть журналиста. При этом власти пока не предоставили доказательств гибели Хашукджи.

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Изначально СМИ сообщали, что тело убитого журналиста расчленили и вывезли по частям. В то же время, по информации телеканала Haberturk, полиция также проверяет версию, что Хашукджи растворили в кислоте, хотя изначально она казалась правоохранителям фантастической.

Эр-Рияд, в свою очередь, утверждает, что Хашукджи исчез после того, как покинул здание консульства.

Как сообщает агентство SPA, король Саудовской Аравии провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за поддержку идеи создания совместной группы, которая займётся расследованием исчезновения журналиста.

При этом, по информации агенства Bloomberg, которое ссылается на официальный источник в королевстве, король поручил прокурору расследовать обстоятельства исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего.

В то же время, согласно источникам CNN Turk, турецкие следователи осмотрят внутренние помещения генконсульства и резиденции королевства и возьмут образцы ДНК.

Ранее телеканал опубликовал фотографии мужчины и женщины, которые прибыли в консульство с вёдрами и тряпками. Предполагается, что это сотрудники клининговой службы.

Призывы к расследованию

Озабоченность в связи с исчезновением журналиста выразил ряд европейских стран. Великобритания, Германия и Франция поддержали намерения Анкары и Эр-Рияда создать совместную рабочую группу по расследованию исчезновения журналиста.

«Защита свободы слова и свободной прессы и обеспечение безопасности журналистов являются ключевыми приоритетами для Германии, Соединённого Королевства и Франции. Согласно этим аспектам, на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен быть пролит свет», — говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции.

Они выразили надежду, что Эр-Рияд предоставит полный и подробный ответ в связи с исчезновением журналиста.

В то же время, по данным The Independent, Лондон уже готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых власти могут ввести санкции.

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