«Отвергаем угрозы»: Саудовская Аравия пообещала ответить на возможные санкции США и Британии из-за пропажи журналиста

Саудовская Аравия примет серьёзные меры в случае введения санкций из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил представитель властей. Хашукджи пропал 2 октября после посещения консульства королевства в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Эр-Рияд, если будет доказана его причастность к исчезновению и возможной гибели журналиста. Между тем СМИ сообщили, что Великобритания готовит санкционный список, в который могут войти чиновники и представители силовых структур Саудовской Аравии.

Эр-Рияд примет более серьёзные меры в ответ на санкции, которые могут быть введены после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя властей.

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции в арабском и исламском мире... Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо мер против него», — говорится в заявлении.

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Журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после посещения генконсульства королевства в Стамбуле. Турецкие следователи считают, что Хашукджи был убит Эр-Риядом за критику в адрес саудовских властей. Саудовская Аравия свою причастность к исчезновению журналиста отрицает.

13 октября президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» власти королевства в случае, если будет доказана их причастность к исчезновению Хашукджи. По его словам, сейчас «они это яростно отрицают».

«Могли ли это быть они? Да. Они отрицают. В недалёком будущем мы узнаем», — сказал американский лидер в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS.

В то же время он не стал уточнять, какое именно наказание ждёт Эр-Рияд, если его вина будет доказана. Американский лидер считает, что отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравии невыгодно «с точки зрения рабочих мест, экономического развития». Он отметил, что хотел бы изучить другие варианты ответа.

Ранее Трамп заявил, что намерен позвонить королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азиз Аль Сауду, чтобы обсудить ситуацию. Он также сообщил, что Вашингтон пригласил невесту пропавшего журналиста в Белый дом.

По данным The Independent, меры против Эр-Рияда также планирует принять Великобритания. Как сообщают источники газеты, Лондон готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых могут быть введены санкции. Сообщается, что подготовкой списка занимается Форин Офис. В МИД Британии эту информацию комментировать не стали.

Беспокойство в связи с исчезновением журналиста выразили в МИД Франции. В министерстве надеются, что ситуация «прояснится как можно быстрее».

Солидарность с союзниками выразили и в Канаде. В то же время премьер-министр страны Джастин Трюдо ушёл от прямого ответа на вопрос, отменит ли Канада соглашение о поставке оружия в связи с исчезновением журналиста.

При этом Бахрейн и ОАЭ поддержали Эр-Рияд после обвинений в пропаже журналиста. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что тех, кто пытается уязвить Саудовскую Аравию, ждут «ужасные последствия».

«Цель — это Саудовская Аравия, а не желание раскрыть правду», — подчеркнул глава МИД Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа.

«Королевство ценит позицию братьев на фоне кампании ложных обвинений, и ценит мудрые голоса, раздающиеся по всему миру», — поблагодарили своих союзников в Саудовской Аравии.

«Заявления ориентированы на нарастание конфликта»

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов сомневается, что конфликт перерастёт в серьёзную конфронтацию, но не исключает усиления напряжённости.

«Стартовые заявления США и ряда западных центров силы ориентированы на нарастание конфликта. Но насколько далеко они готовы зайти? Аналогичные кампании нарастали, спадали, но не приводили к полному разрыву отношений. Наверное, по этому сценарию может пойти дело и в настоящее время», — отметил он в беседе с RT.

События приобретают форму международного конфликта, однако каких-либо доказательств причастности Саудовской Аравии к исчезновению журналиста до сих пор нет. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Дональд Трамп заявил, что пока рано делать выводы, и сразу же сослался на то, что Саудовская Аравия закупила у США вооружение на сумму более $110 млрд, вкладывает инвестиции в американскую промышленность. Такие же заявления звучат и в отношении инвестиций в турецкую экономику со стороны Саудовской Аравии», — считает эксперт.

Судьба Хашукджи до сих пор неизвестна. По словам его невесты, журналиста пригласили в консульство для оформления документов, при этом её внутрь не пустили. После закрытия консульства он так и не появился, и тогда невеста обратилась в полицию.

По данным Daily Sabah, момент убийства журналиста якобы был записан на часы Apple Watch. Издание сообщает, что перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и включил запись на часах. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и загружена в iCloud.

Кроме того, по данным источников The Washington Post в правительственных кругах Турции, Анкара якобы сообщила Вашингтону, что в её распоряжении есть записи, подтверждающие смерть Хашукджи.

«Можно услышать его голос и голоса других людей, говорящих по-арабски. Слышно, как его допрашивали, пытали, а затем убили», — передаёт издание слова источника.

Власти Саудовской Аравии отрицают предъявленные обвинения. По их информации, Хашукджи пропал уже после того, как покинул здание консульства.

По словам Долгова, ситуацию нагнетают ряд средств массовых информации, однако правоохранительные органы до сих пор не подтвердили даже факт гибели Хашукджи. При этом Вашингтон заинтересован в сохранении союзнических отношений с Эр-Риядом, уверен эксперт.

«Думаю, что дальнейшего глобального разрастания этого конфликта до какого-то межгосударственного противостояния всё же не будет, пока не будут найдены или предъявлены документальные свидетельства того, что этот журналист погиб. Но вот эта риторика, особенно в прессе, будет, конечно, продолжаться», — заключил он в разговоре с RT.