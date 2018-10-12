WP: Турция сообщила США о доказательствах смерти саудовского журналиста

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Турецкая сторона рассказала США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США и Турции.

Отмечается, что, согласно имеющимся у турецкой стороны аудио- и видеозаписям, журналист был убит внутри саудовского консульства в Стамбуле в этом месяце.

«Вы можете слышать его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. Вы можете слышать, как его пытали, мучили, а потом убили», — сообщил источник газеты.

Ранее The Washington Post опубликовала видеозаписи, демонстрирующие группу людей, которых власти Турции подозревают в похищении Джамаля Хашукджи.

Также стало известно, что Турция и Саудовская Аравия создадут совместную рабочую группу по расследованию исчезновения журналиста.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробнее — в материале RT.

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