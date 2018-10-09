Исчезновение Хашукджи: Эр-Рияд предоставил доступ в стамбульское консульство для расследования пропажи журналиста

Саудовская Аравия разрешила турецким властям провести расследование на территории своего консульства в Стамбуле в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой. Хашукджи, который не раз критиковал политику Эр-Рияда, пропал 2 октября. Предположительно, последний раз его видели входящим в здание консульства королевства. Согласно данными СМИ, турецкие следователи не исключают, что журналист мог быть убит. Власти Саудовской Аравии отрицают свою причастность к его исчезновению.

Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на проведение следственных действий в генконсульстве королевства в Стамбуле в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Хотя в соответствии с Венской конвенцией существует неприкосновенность консульских зданий, с согласия главы дипмиссии там может быть проведено расследование со стороны властей страны, на территории которой расположена дипмиссия​​​. Власти Саудовской Аравии сообщили, что они открыты для сотрудничества и расследование в здании генконсульства может быть проведено», — отметил Хами Аксой.

Ранее в Государственном департаменте США призвали Эр-Рияд оказать содействие в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Старшие должностные лица Госдепа разговаривали с Королевством Саудовской Аравии по дипломатическим каналам по этому вопросу. Мы призываем правительство Саудовской Аравии поддержать тщательное расследование исчезновения г-на Хашукджи и открыто сообщить о результатах», — написала официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в своём Twitter, приложив официальное обращение главы внешнеполитического ведомства Майкла Помпео.

.@StateDept senior officials have spoken with the Kingdom of Saudi Arabia through diplomatic channels about this matter. We call on the government of Saudi Arabia to support a thorough investigation of Mr. Khashoggi's disappearance and to be transparent about the results of it. pic.twitter.com/bqDZmi0cgZ — Heather Nauert (@statedeptspox) October 9, 2018

Турецкое расследование

В субботу, 6 октября, прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которого последний раз якобы видели 2 октября входящим в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично контролирует ход расследования. По его словам, полиция изучает все обстоятельства дела, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что, по данным Анкары, журналист находится в здании генконсульства. В ответ на это наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию Bloomberg заверил, что турецкие полицейские при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле. Позднее Анкара запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле.

Сообщается, что следователи среди прочих рассматривают версию о спланированном убийстве. По данным информационного агентство Anadolu, в Турцию из Саудовской Аравии могла прибыть группа из 15 человек «специально для убийства» оппозиционного журналиста. При этом президент Турции заявил, что Саудовская Аравия должна доказать непричастность к исчезновению журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, Джамаль Хашукджи нередко выступал с критическими высказываниями о политике Саудовской Аравии. В 2017 году он уехал в США, где на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post.

Версия Саудовской Аравии

Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Сальман опроверг информацию об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

«Я уверяю вас: сообщения, что Джамаль Хашукджи пропал в консульстве в Стамбуле и что его задержали или убили власти, абсолютно неверны и ни на чём не основаны», — заявил дипломат.

По его словам, семья и друзья Хашукджи в королевстве очень беспокоятся за журналиста. Он также добавил, что, несмотря на решение Хашукджи «отправиться в так называемое добровольное изгнание», все находились с ним на связи.

Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Сальман

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При этом родственники пропавшего заявили, что доверяют саудовскому правительству и находятся в контакте с посольством в Анкаре. Как сообщает телеканал Al Arabiya, родственник пропавшего представителя СМИ Муатасим Хашукджи призвал не политизировать тему исчезновения журналиста. По его мнению, другие страны пытаются «использовать имя Хашукджи в своих целях».

Готовился к свадьбе

Американское издание The Washington Post опубликовало фотографию, на которой человек, похожий на Хашукджи, заходит в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным издания, вход в консульство находится под наблюдением минимум шести камер. Сейчас записи с них проверяются турецкой полицией.

«Человек, близкий к расследованию, поделился кадром с камеры видеонаблюдения, на котором, по его словам, запечатлён Джамаль Хашукджи за несколько секунд до входа в консульство», — написала корреспондент издания в Стамбуле Эрин Каннингэм в своём микроблоге Twitter.

Человека на фото опознала некая Хатидже Дженгиз, которая, как сообщает The Washington Post, была невестой пропавшего журналиста. Женщина пояснила, что Джамаль отправился в посольство для оформления документов для их свадьбы. 59-летний Джамаль и 36-летняя Хатидже якобы давно встречались и собирались узаконить свои отношения.

Девушка, которая называет себя невестой Хашукджи, с подругой у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Reuters

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По словам Хатидже, в день исчезновения Хашукджи она вместе с ним приехала в консульство на такси. Затем около 13:30 он вошёл в здание. Таймкод на снимке показывает время 13:14. Спустя два с половиной часа Хашукджи так и не вернулся, и женщина начала переживать.

Хатидже Дженгиз проверила время работы консульства и выяснила, что оно закрывается в 15:30. В самом здании ей сообщили, что внутри уже никого нет. После этого она обратилась в полицию. Как пояснила женщина, ранее жених предупреждал её, что если с ним что-то случится, то она должна будет сообщить об этом советнику президента Турции. По словам Дженгиз, её уже два раза вызывали на допрос и полиция забрала некоторые вещи её жениха для проведения экспертизы ДНК.