Эрдоган заявил, что следит за расследованием исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично контролирует расследование дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.
Эрдоган заявил, что следит за расследованием исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле
  • Reuters

Как сообщает Anadolu, Эрдоган отметил, что в настоящее время изучаются данные с камер наблюдения у входа и выхода в саудовское генконсульство.

Также турецкий лидер заявил, что всё ещё надеется на позитивный исход дела.

«Надеюсь, что мы не столкнёмся с нежелательной ситуацией по данному вопросу», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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