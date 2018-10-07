Эрдоган заявил, что следит за расследованием исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле
- Reuters
Как сообщает Anadolu, Эрдоган отметил, что в настоящее время изучаются данные с камер наблюдения у входа и выхода в саудовское генконсульство.
Также турецкий лидер заявил, что всё ещё надеется на позитивный исход дела.
«Надеюсь, что мы не столкнёмся с нежелательной ситуацией по данному вопросу», — сказал глава государства.
Ранее стало известно, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.
По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.