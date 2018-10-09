Саудовская Аравия разрешила Турции обыскать консульство в Стамбуле
- Reuters
Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.
Ранее Государственный департамент США призвал Саудовскую Аравию поддержать тщательное и прозрачное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.
6 октября прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Хашкаджи.
По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.