Саудовская Аравия разрешила Турции обыскать консульство в Стамбуле

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Саудовская Аравия дала разрешение властям Турции обыскать генеральное консульство в Стамбуле в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Саудовская Аравия разрешила Турции обыскать консульство в Стамбуле
  • Reuters

Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

Ранее Государственный департамент США призвал Саудовскую Аравию поддержать тщательное и прозрачное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.

6 октября прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Хашкаджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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