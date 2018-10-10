СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в похищении журналиста в Турции

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Американская газета The Washington Post опубликовала видеозаписи, демонстрирующие группу людей, которых власти Турции подозревают в похищении в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в похищении журналиста в Турции
  • Reuters

Как отмечает издание, турецкие власти воссоздали цепочку событий, произошедших 2 октября — в последний день, когда видели журналиста перед тем, как он вошёл в консульство Саудовской Аравии.

Ранее Саудовская Аравия дала разрешение властям Турции обыскать генеральное консульство в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Джамаля Хашукджи.

6 октября прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Хашукджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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