СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в похищении журналиста в Турции
- Reuters
Как отмечает издание, турецкие власти воссоздали цепочку событий, произошедших 2 октября — в последний день, когда видели журналиста перед тем, как он вошёл в консульство Саудовской Аравии.
Ранее Саудовская Аравия дала разрешение властям Турции обыскать генеральное консульство в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Джамаля Хашукджи.
6 октября прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Хашукджи.
По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.