«Подарок оппонентам Трампа»: как исчезновение саудовского журналиста отразится на отношениях Вашингтона и Эр-Рияда

В США разгорается скандал вокруг позиции президента Дональда Трампа относительно исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Он пропал 2 октября после визита в саудовское посольство в Стамбуле. В то время как американская пресса обвиняет Эр-Рияд в убийстве Хашукджи, а конгресс настаивает на санкциях против Саудовской Аравии, Трамп продолжает защищать оборонное сотрудничество с королевством. В свою очередь противники американского президента вспомнили о деловых связях его семьи с арабским государством и настаивают на проведении расследования. Эксперты полагают, что возможные ограничительные меры в отношении саудовцев могут иметь определённый положительный эффект для Москвы.

Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» тех, кто причастен к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пропавшего 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом президент Соединённых Штатов заявил в показанном 13 октября отрывке из программы «60 минут» на телеканале CBS. Полная версия передачи должна выйти в эфир в воскресенье вечером.

«Сейчас они отрицают это, яростно отрицают, — заявил Трамп о возможной причастности саудовских властей к исчезновению журналиста. — Могли бы это быть они? Да».

За день до появления в эфире отрывка из интервью Трамп обещал позвонить саудовскому королю Салману по поводу судьбы журналиста. Об этом американский лидер заявил в аэропорту города Цинциннати, штат Огайо, направляясь на предвыборный митинг.

«Мы собираемся выяснить, что случилось, — пообещал Трамп. — Я позвоню, в какой-то момент я обязательно позвоню королю Салману».

Исчезновение критиковавшего политику Саудовской Аравии журналиста, сотрудничавшего со многими американскими изданиями, включая The Washington Post, вызвало множество слухов. Официальный Эр-Рияд заявляет о своей непричастности. В свою очередь Анкара немногословна. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее лишь выразил надежду, что Хашукджи ещё жив.

Пропавший саудовский журналист Джамаль Хашукджи

AFP

© MOHAMMED AL-SHAIKH

Зато турецкие СМИ, в том числе и проправительственные, охотно обсуждают версию убийства журналиста в саудовском посольстве, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По их версии, которую подхватили и западные коллеги, Джамаля Хашукджи якобы убили прямо в саудовском консульстве в Стамбуле, а затем тело незаметно вынесли из здания дипломатического представительства. Однако пока официального подтверждения эта информация не получила.

Озабоченность без разрыва

С начала прошлой недели президент США неоднократно говорил о своей обеспокоенности, вызванной исчезновением журналиста. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация не должна привести к разрыву военно-технических связей между Вашингтоном и Эр-Риядом.

«Мне не нравится, что в Соединённые Штаты могут перестать поступать инвестиции в размере $110 млрд. Знаете, что они сделают? Они возьмут эти деньги и потратят их в России или Китае, или где-то ещё», — заявил Трамп 11 октября.

При этом американский президент напомнил, что инцидент произошёл в Турции, а Хашукджи не был гражданином Соединённых Штатов.

Однако такая реакция Трампа вызвала волну критики со стороны его противников, обвинивших президента в пренебрежении защитой прав человека.

«Трамп не допустит, чтобы какой-то пустячок вроде убийства сорвал его оружейную сделку на сумму в $110 млрд», — иронизирует издание Vanity Fair.

«Если Дональд Трамп не выступит против Саудовской Аравии, это в корне может изменить весь миропорядок», — предостерегает CNN.

«Как Трамп способствовал злоупотреблению властью со стороны саудовского кронпринца», — гласит заголовок в Washington Post.

«Трамп даёт диктаторам зелёный свет», — сообщает The New York Times.

«Американо-саудовские отношения вышли из-под контроля», — утверждает The Atlantic.

Свой человек в Вашингтоне



Трампу припомнили и тесные связи с Саудовской Аравией, возникшие ещё до избрания его на пост президента США. В 1991 году, когда предприниматель находился на грани банкротства, его спасла продажа яхты «Принцесса» саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу за $20 млн. Через 4 года принц снова пришёл на выручку Трампу и инвестировал $325 млн в принадлежавший американскому миллиардеру отель «Плаза» в Нью-Йорке. В 2001 году 45-й этаж башни Trump World Tower за $12 млн приобрело Королевство Саудовской Аравии.

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«Я люблю саудовцев. Многие из них в этом здании», — заявил в 2015 году Дональд Трамп, анонсируя своё выдвижение на пост президента США.

Позже в ходе предвыборной кампании будущий президент неоднократно заявлял, в каких хороших отношениях он с Саудовской Аравией и как много денег вложили её граждане в его проекты.

Как отметил в разговоре с RT профессор РГГУ Григорий Косач, Саудовская Аравия всегда воспринимала Дональда Трампа как человека, способного максимально сблизить позиции Эр-Рияда и Вашингтона. Не случайно свой первый зарубежный визит в качестве американского лидера он нанёс именно в эту страну.

«Для Саудовской Аравии Дональд Трамп на фоне Барака Обамы — это президент-находка», — заявил в интервью RT Косач.

12 октября влиятельный неоконсервативный публицист Билл Кристол в эфире CNN заявил, что зять президента США Джаред Кушнер тесно связан с Саудовской Аравией, которая через него оказывает влияние на политику Соединённых Штатов.

«Неволей задумаешься о том, сколько денег (Белый. — RT) дом Трампа задолжал (правящему. — RT) дому саудитов», — подчеркнул Кристол позже в своём Twitter.

You have to wonder just how much financially the House of Trump owes the House of Saud. — Bill Kristol (@BillKristol) 12 октября 2018 г.

«В январе этот вопрос мог бы стать поводом к началу расследования», — считает в свою очередь бывший федеральный прокурор Прит Бхарара, уволенный после прихода к власти Трампа в 2017 году.

This could be investigated starting in January. https://t.co/Bt5ld7sHQa — Preet Bharara (@PreetBharara) 13 октября 2018 г.

Как заявил в интервью RT политолог Александр Асафов, сложившаяся ситуация — «подарок оппонентам Трампа» накануне промежуточных выборов в Конгресс.

«Саудовская Аравия может попасть в такую же ситуацию, как и Россия, — предположил Асафов. — Когда, не имея реальных претензий ни к власти, ни к бизнесу Саудовской Аравии, связи с ней будут использовать для давления на Трампа в горячий предвыборный период».

Угроза санкций

Более жёсткую позицию, чем американский президент, в отношении Саудовской Аравии занял и сенат США. 11 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол и его коллега демократ Крис Мёрфи пообещали голосовать против любых предложений администрации Трампа по продаже оружия Саудовской Аравии.

Глава комитета сената по международным делам Боб Коркер и его коллега-демократ Роберт Менендес, занимавший ранее этот пост, заявили в свою очередь, что поставки вооружения Саудовской Аравии по заключённым ранее контрактам уже заморожены. Правда, это связано с тем, что сенат изучает информацию об использовании американского оружия при ударах по гражданским целям в Йемене.

Председатель комитета сената США по международным делам Роберт Коркер

Reuters

Коркер и Менендес во главе группы из 18 сенаторов 10 октября обратились к президенту США Трампу с требованием ввести санкции против тех, кто причастен к исчезновению Джамаля Хашукджи, даже если вина падёт на правительство Саудовской Аравии.

Таким образом они задействовали так называемый «Глобальный акт Магнитского», принятый конгрессом в 2016-м году. Именно на основании этого закона США ранее ввели санкции против ряда высокопоставленных турецких чиновников, включая главу минюста Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Теперь, в соответствии с законодательством США, в течение 120 дней Трамп должен определиться, будет ли он вводить санкции против конкретных лиц, которых администрация США признает ответственными за исчезновение саудовского журналиста.

Сенатор Коркер не стал скрывать, что стремится прежде всего «перевоспитать» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, считающегося реальным правителем страны при немощном отце.

Принц Мухаммед ибн Салман и президент Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

«Если этому человеку спустить с рук убийство журналистов сейчас, когда ему идёт четвёртый десяток, то дальше будет только хуже. Такое поведение надо пресекать на корню. Если они (саудовцы. — RT) действительно это сделали, то отвечать надо жёстко», — подчеркнул председатель комитета Сената США по международным делам.

Готов поддержать возможные санкции и сенатор-республиканец Линдси Грэм, в прошлом близкий друг Джона Маккейна.

«Я бы обрушил на них адски жёсткие санкции. Эти люди привыкли жить в роскоши, им есть дело до собственного достатка», — заявил Грэм.

Что дальше

По словам Григория Косача, саудовские правящие круги «серьёзно опасаются, что через конгресс продавят распространение на Саудовскую Аравию санкций в рамках «Глобального акта Магнитского».

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«Всё зависит от того, насколько сильно конгресс и сенат в преддверии промежуточных выборов будут давить на Трампа, требовать применить этот закон против саудитов, — считает Асафов. — Если будут достигнуты какие-то закадровые соглашения, например Трамп предложит своим оппонентам выгодные посты или заключит сделку по составу будущего Конгресса, то всё пройдёт безболезненно для американо-саудовских отношений».

Кроме того, по мнению эксперта, администрация Трампа может постараться отодвинуть саудовскую повестку на второй план, активизировав давление на Иран или Россию. В противном случае, под угрозой окажутся в первую очередь оружейные контракты США и Саудовской Аравии, отмечает политолог. С его точки зрения, для Москвы ослабление связей между Вашингтоном и Эр-Риядом может оказаться выгодным.

«Если будут введены санкции, то вновь встанет вопрос о поставках российских ракетных комплексов С-400, который поднимался во время последнего визита короля Салмана в Москву», — считает Григорий Косач.

По мнению Александра Асафова, преимущества от сложившейся ситуации получит и Анкара.

«Вполне возможно, что от этого выиграет Турция, которая вернула на днях США пастора Брансона, и антитурецкий курс, связанный, в том числе с покупкой российских комплексов С-400, будет переадресован на Саудовскую Аравию», — отмечает эксперт.