«Платить ничего не будем»: Саудовская Аравия ответила на требование Трампа увеличить расходы на оборону

Саудовская Аравия ничего не должна Вашингтону, поскольку всё вооружение, закупленное в США, было оплачено, подчеркнул принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии «не продержится и двух недель» без поддержки Америки, представитель королевства назвал следствием «недопонимания». Он указал, что его страна появилась ещё до становления США. Как полагают аналитики, Эр-Рияд в последнее время стремится выстраивать более независимую внешнюю политику, которая не всегда устраивает Вашингтон.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд свёл к «недопониманию» последние критические замечания в адрес королевства со стороны президента США Дональда Трампа. Как он считает, необходимо смириться с тем фактом, что даже друзья могут говорить о вас «плохие вещи».

«Саудовская Аравия существовала ещё до Соединённых Штатов. Насколько я помню, она существует с 1744 года, то есть более чем на 30 лет дольше, чем США», — заявил он агентству Bloomberg.

По его мнению, должно пройти ещё порядка двух веков до того, как, возможно, Эр-Рияду будет что-либо угрожать. Таким образом Мухаммед бен Сальман аль Сауд опроверг заявление президента США Дональда Трампа, что Саудовская Аравия не сможет сохранить государственность без поддержки Вашингтона.

«Я люблю короля Сальмана, но я сказал: «Король, мы тебя защищаем. Ты бы не смог продержаться и двух недель без нас. Ты должен платить за свою армию», — заявил Трамп 3 октября на выступлении в штате Миссисипи.

Кроме того, саудовский принц указал, что во время президентства Барака Обамы Вашингтон проводил на Ближнем Востоке политику, противоречащую интересам Саудовской Аравии.

«Даже несмотря на это, мы смогли защитить собственные интересы. В конце концов это мы добились успеха, а Соединённые Штаты под руководством президента Обамы потерпели неудачу, например, в Египте», — заметил Мухаммед бен Сальман аль Сауд.

Член королевской семьи также указал, что Эр-Рияд ничего не должен США за свою безопасность.

«За нашу безопасность мы платить ничего не будем. Мы считаем, что всё оружие, которое мы получили от США, было оплачено, это не безвозмездные поставки. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы всё покупаем за деньги», — подчеркнул он.

ЗРК «Патриот»

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© Murad Sezer

Принц напомнил, что Эр-Рияд после прихода Трампа к власти в США вернулся к закупкам американских вооружений (свыше 60% поставок), отойдя от сотрудничества с другими государствами. Также королевство намерено потратить $400 млрд посредством инвестиций, торговли и создания рабочих мест, в том числе на территории США.

«Если посмотреть на ситуацию в целом, то у нас 99% хороших вещей и один спорный момент», — сказал Аль Сауд.

Отметим, что ранее Дональд Трамп позволил себе ряд резких замечаний в адрес Саудовской Аравии. Как считает американский лидер, США должны прекратить субсидировать армию королевства, поскольку Эр-Рияд в состоянии обеспечивать собственные вооружённые силы, особенно в условиях дефицита торгового баланса.

«Саудиты шаг за шагом начинают возвращать себе суверенитет»

До недавнего времени Саудовская Аравия была ближайшим союзником США на Ближнем Востоке, но в последнее время отношения двух стран стали портиться. Об этом заявил RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что Вашингтон больше не рассматривается региональными государствами, в том числе Эр-Риядом, в качестве доминирующей силы.

«Они вынуждены считаться с такими региональными игроками, как Россия, Турция, Иран. Всё больше и больше интерес к региону проявляет Китай. И позиции США на Ближнем и Среднем Востоке сейчас слабы как никогда. Отсюда стремление тех же саудитов расширить круг своего общения, в том числе и в военно-политической сфере. В том числе и за счёт возможных оружейных сделок с Россией, о которых тоже говорят в последнее время. Видимо, это вызывает негативную реакцию со стороны официального Вашингтона», — сказал Батюк в беседе с RT.

По его мнению, действующая администрация Белого дома пока не опасается возможной потери таких союзников, как страны НАТО, Южная Корея или Саудовская Аравия. Он напомнил о визите Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 года, к которому в арабском государстве отнеслись с должным почтением. При этом аналитик указал на резкую риторику Вашингтона в адрес своих партнёров.

«То, что при нынешней администрации отношения с некогда ближайшими союзниками США серьёзно обострились, — это просто медицинский факт», — заключил эксперт.

Как считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, Саудовская Аравия пытается отойти от своего рода протектората Соединённых Штатов, которые зарабатывают деньги на долларе, продаже экономических, военных и политических гарантий.

«Всегда те страны, которые были союзниками Америки, не только покупали американское оружие, но и платили США как глобальной «крыше», которая может защитить их своим статусом, наличием ядерного оружия и так далее. Сейчас саудиты шаг за шагом начинают возвращать себе суверенитет», — сказал он.

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По его мнению, в Эр-Рияде в последние годы осознали, что Вашингтон перестал быть надёжным союзником. В этой связи обоснованным выглядит его сближение с Москвой.

«Всё что угодно может произойти в Саудовской Аравии, даже глобальное столкновение с Ираном, но американцы могут не прийти на помощь. Они много могут говорить, много рассуждать, но главная задача Америки — продать оружие и глобальную «крышу» как нематериальный ресурс», — пояснил Судаков.

При этом он добавил, что в королевстве осознают возможные попытки Белого дома оказать санкционное давление на правящую династию. Как напомнил эксперт, Саудовская Аравия в общей сложности держит в США порядка $700 млрд.

«Американцы могут сделать финт ушами, то есть могут заморозить все активы. Это будет очень отрезвляющая мера для дома саудитов, но если те захотят идти до конца, даже такая чрезвычайная мера их не остановит. Пока же наблюдается определённый поиск статуса-кво», — заключил аналитик.