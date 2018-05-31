Посол Саудовской Аравии рассказал о ходе переговоров по поставкам в страну С-400 из России

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Посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли рассказал РИА Новости об успешном ходе переговоров по поставкам в страну зенитных ракетных систем С-400 из России.
Посол Саудовской Аравии рассказал о ходе переговоров по поставкам в страну С-400 из России
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«Мы ожидаем продвижения по этому соглашению. Специалистам нужно закончить свои дискуссии, мы не можем назначить дату окончания переговоров, но они продвигаются весьма успешно», — уточнил он.

По словам посла, для реализации соглашения сторонам необходимо обсудить его технические детали.

В октябре 2017 года сообщалось, что Москва и Эр-Рияд достигли договорённостей о поставках систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ».

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