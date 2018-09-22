Ошибка гегемона: есть ли перспективы у санкционной политики США против покупателей российского вооружения

В Минобороны КНР выразили решительный протест в связи с санкциями США против Китая из-за поставок российских истребителей Су-35 и ЗРК С-400. В Пекине назвали действия Вашингтона проявлением гегемонизма и потребовали немедленно «исправить ошибку». Москва, в свою очередь, обвинила Соединённые Штаты в недобросовестной конкуренции и попытках вытеснить с рынка вооружений российскую продукцию. При этом ранее в Белом доме не исключили введения ограничительных мер против Индии и Турции за покупку российских систем ПВО. Эксперты полагают, что столь агрессивная позиция Вашингтона может привести лишь к тому, что некоторые страны пересмотрят своё сотрудничество с США.

В Минобороны Китая выразили решительный протест в связи с санкциями, которые Госдеп США наложил на департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его главу генерала Ли Шанфу. Напомним, в Вашингтоне связали рестрикции с поставками в Китай истребителей Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в рамках сотрудничества с «Рособоронэкспортом».

«Мы выражаем по этому поводу своё глубокое возмущение и решительный протест... Такие действия США являются вопиющим нарушением основных норм международных отношений и откровенным проявлением гегемонизма», — говорится в сообщении.

В Минобороны КНР подчеркнули, что китайско-российское военное сотрудничество является нормальным взаимодействием между суверенными государствами в соответствии с международным правом. Отмечается, что Соединённые Штаты «не имеют права вмешиваться в эти отношения».

«Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и сняли так называемые санкции. В противном случае они ощутят на себе все возможные последствия», — подытожили в Минобороны.

Кроме того, 22 сентября китайская сторона отменила запланированный визит главы ВМС КНР в США, а американского посла вызвали в китайский МИД, где ему сделали резкое представление в связи с введением санкций в отношении Ли Шанфу и одной из структур Минобороны.

При этом в распространённом 20 сентября сообщении Госдепа США отмечалось, что санкции, вводимые в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), в частности против Китая, якобы «не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности какой-либо страны», но связаны с оказанием давления на Россию.

Ранее в китайском МИД назвали введённые Вашингтоном рестрикции «грубым нарушением основных принципов международных отношений», которые подрывают сотрудничество между вооружёнными силами Китая и США.

«Мы продолжим реализовывать с российской стороной консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя государствами на новый уровень», — отметил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые американские санкции проявлением недобросовестной конкуренции в отношении «сверхконкурентной» российской продукции. Он отметил, что такими нерыночными методами, идущими вразрез с нормами международной торговли, США пытаются вытеснить с рынков своего главного конкурента в этой сфере.

Су-35

© Евгений Биятов / РИА Новости

«Сложно придётся США с санкциями против всех желающих закупить С-400»

Отметим, что контракт о поставках С-400 с Китаем был заключён ещё в 2015 году. При этом в 2019-м должны начаться поставки комплексов в Турцию, близятся к завершению переговоры о поставках «Триумфов» в Индию. Кроме того, сильную заинтересованность в покупке ЗРК обозначили власти Саудовской Аравии.

В середине сентября министр обороны Индии Нирмала Ситараман заявила, что антироссийские санкции США не повлияют на военное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Глава индийского Минобороны добавила, что переговоры касательно поставок комплексов С-400 практически завершены (ЗРК могут быть переданы Индии уже в 2020 году).

«Индия отстаивает свой суверенитет в отношениях с другими странами. Мы будем отстаивать его со всей серьёзностью», — подчеркнула Ситараман.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что соглашение о поставке С-400 уже заключено и Анкара не намерена спрашивать у кого бы то ни было разрешения на реализацию этой сделки.

«У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. С этим договором вопрос решён. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки», — заявил Эрдоган.

Договорённость о поставках «Триумфов» в Саудовскую Аравию была достигнута в октябре 2017 года в рамках визита короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию. При этом 21 сентября 2018 года посол королевства в Москве Раид Халеда Кримли выразил надежду на то, что Вашингтон не прибегнет к санкционной политике в отношении Эр-Рияда.

«Надеюсь, никто не наложит на нас никаких санкций. Хотелось бы, чтобы никто их не накладывал... Технические вопросы (сделки. — RT) обсуждаются, потому что сама система современная и сложная», — цитирует РИА Новости заявление дипломата.

Комментируя решение США оказать санкционное давление на Китай в связи с поставками российского вооружения, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в эффективности такой политики.

«Сложно придётся администрации США с санкциями против всех желающих закупить наши С-400. Индия практически приняла решение, Турция заявила о закупке, Саудовская Аравия обсуждает с Москвой технические детали контракта. США испортят отношения со всеми этими странами, если введут санкции», — отметил Пушков.

По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, санкционный подход сам по себе является тупиковым, поскольку постоянное усиление давления не обязательно приведёт к успеху в переговорах.

«Это стремление к борьбе на всех фронтах не обязательно приведёт к победе. И думаю, многие уже задумываются о том, чтобы обезопасить себя в той или иной мере от действий американской стороны», — отметил эксперт.

«Подход, который демонстрирует нынешняя администрация, — это максимальное давление, максимальное использование всех возможных средств, чтобы потом предложить какие-то переговоры. Но во внешней политике такие подходы, как правило, не работают. И, к сожалению, это может привести к достаточно сложным последствиям для всех сторон», — добавил собеседник RT.

Reuters

Союзники по расчёту

Рогулёв отметил, что если обеспокоенность Вашингтона в связи с закупками российских ЗРК Турцией, являющейся членом НАТО, ещё можно понять, то ситуация в отношении Индии кардинально другая. По словам эксперта, эта азиатская республика традиционно стремится разнообразить своё сотрудничество в военном плане — значительная часть ВС Индии используют вооружение советского и российского производства.

«Такого рода санкции ставят Индию в положение, с которым она вряд ли согласится, потому что Индия всегда старалась разнообразить закупки вооружений. Их значительную часть, особенно если речь идёт о высокотехнологичных и дорогостоящих системах, составляет российская продукция, которая при том же качестве стоит дешевле. Поэтому такое давление на Индию, чем бы оно не мотивировалось, вряд ли понравится индийским партнёрам», — подчеркнул Рогулёв.

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Он добавил, что в настоящий момент от США постепенно начинают отворачиваться не только страны, осуществляющие закупки вооружений у России, но и другие мировые игроки.

«Европа заговорила о том, что не может полностью полагаться в вопросах безопасности на США, а это косвенным образом касается и вооружений. Конечно в Европе это в большей степени бравада, и они на какие-то реальные шаги не готовы, но для стран, у которых половина армии вооружена российским оружием и которые должны лишаться возможности приобретать это оружие, заменять его, ремонтировать, обслуживать, такие санкции — это, конечно, удар под дых», — подытожил эксперт

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с RT не исключил, что Вашингтон может пойти на санкционное давление на Эр-Рияд, несмотря на то, что Саудовская Аравия традиционно является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

«Предлогов для такого санкционного давления сколько угодно, начиная с внутренней политики королевства, которая очень далека от стандартов либерализма и прав человека. Американцы предпочитают делать вид, что они этого в упор не видят, но всё до поры до времени. Что касается закупок российских вооружений, то это очень болезненная для американцев тема. Саудовская Аравия — их крупнейший партнёр по закупкам вооружений и военной техники, поэтому такая ситуация в принципе возможна и исключать её нельзя», — отметил Батюк.

«В таком случае эти отношения резко ухудшатся. Здесь нужно подчеркнуть, что Саудовская Аравия вовсе не беспомощна в этой ситуации. Она один из крупнейших внешних держателей американского государственного долга», — напомнил эксперт.

По его словам, в случае возможной имплементации санкций за сотрудничество с Россией Эр-Рияд может, например, перейти на оплату поставляемой за рубеж нефти не в долларах США, а в другой валюте.

«Это станет тяжелейшим ударом по американской финансовой системе. Так что у Саудовской Аравии есть, чем ответить», — добавил Батюк.