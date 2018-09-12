«Ведут себя слишком бесцеремонно»: смогут ли США потеснить Россию на мировом рынке оружия

Соединённые Штаты активно используют санкции, давление и другие приёмы недобросовестной конкуренции, чтобы заставить своих партнёров отказаться от продукции российского концерна «Алмаз-Антей». Об этом в интервью RT заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике компании Александр Ведров. По его словам, американские ограничительные меры существенно усложнили переговорный процесс, но, несмотря на давление Белого дома, пока ни один заказчик не отказался от своих обязательств и спрос на продукцию концерна не упал. Эксперты характеризуют поведение США как «грубое и решительное», однако считают, что подобная политика обречена на провал.

Санкции США не стали помехой для сотрудничества с зарубежными странами по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и другой продукции отечественного концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом в интервью RT заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

«Это нечестная конкуренция. Американская сторона хочет любыми способами продвигать свою продукцию. Известно, что оборонно-промышленный комплекс США имеет самые сильные лоббистские возможности. Так было исторически — ещё со времён Smith & Wesson (крупная оружейная компания, основанная в 1852 году. — RT)», — подчеркнул Ведров.

Топ-менеджер пояснил, что американские комплексы уступают российским по целому ряду тактико-технических характеристик. В связи с этим американцам ничего не остаётся, кроме как «методом шантажа и угроз» попытаться навязать свою волю.

Заместитель гендиректора по производственно-технологической политике концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров

Ведров отметил, что ещё одним элементом недобросовестной конкуренции со стороны США выступают ограничительные меры против российских оборонных предприятий, которые последовательно ужесточаются с 2014 года. Собеседник RT признал, что санкционный режим оказал влияние на ход переговоров и усложнил процесс проведения платежей. В то же время ни одно государство пока не отказалось от взятых на себя обязательств по отношению к российской оружейной компании.

«Наши предприятия, особенно ракетные заводы, работают в три смены. Это говорит о том, что спрос на наши изделия очень большой. Мы стараемся, даже ещё не дожидаясь окончания переговоров, создать заделы, чтобы сократить сроки между подписанием контрактов и первой поставкой», — подчеркнул Ведров.

Кроме того, «Алмаз-Антей» заменил иностранные комплектующие отечественными, построил несколько машиностроительных заводов и провёл глубокую модернизацию производства. По словам Ведрова, в целом концерн был готов к вводу ограничительных мер.

«Нам нужны такие системы»

«Алмаз-Антей» — одна из ведущих мировых оружейных компаний. Концерн специализируется на разработке и производстве ЗРК, радиолокационных средств различного назначения и автоматизированных систем управления (АСУ). По оценке экспертов американского журнала Defense News, в 2017 году выручка корпорации составила $9,125 млрд (+39% по сравнению с показателями 2016 года).

Основные заказчики «Алмаз-Антея» — это Минобороны РФ и зарубежные государства. Наиболее популярным экспортным продуктом является ЗРК С-400 «Триумф». Этот комплекс успешно продвигается на мировом рынке, что вызывает раздражение в Вашингтоне.

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Соединённые Штаты особенно недовольны заключённой по С-400 сделкой между Россией и Турцией, а также грядущим контрактом с Индией. В конце августа официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает «против возможных покупок С-400 партнёрами и союзниками США по всему миру». По её словам, сотрудничество с РФ может «спровоцировать против них санкции».

2 августа 2017 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Документ разрешает правительству вводить ограничительные меры против государств, заключающих крупные контракты на поставку военной продукции из РФ. В частности, глава Белого дома получил право заморозить активы «нарушителей» и закрыть им доступ к финансовым услугам США.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал угрозы американских коллег и обвинил Запад в стремлении помешать укрепить национальную систему ПРО-ПВО. Он подчеркнул, что Анкара будет следовать собственным интересам, несмотря на давление США.

«У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. С этим договором вопрос решён. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки… Нам нужны такие системы, но они (западные союзники. — RT) отказались нам их продавать. И когда мы пытаемся своими силами решить этот вопрос, они нам ставят преграды», — сказал 31 августа Эрдоган.

Помимо Турции, несколько дивизионов С-400 планирует купить Индия. На текущий момент сделка ещё не заключена, однако переговоры находятся на завершающей стадии. По предварительным данным, Индия собирается приобрести 10 дивизионов «Триумф» стоимостью $6,2 млрд.

Запуск ракеты американского ЗРК Patriot

Reuters

В конце августа в преддверии встречи глав Минобороны США и Индии помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер предупредил Дели о последствиях сделки по С-400. Чиновник заявил, что Соединённые Штаты являются более выгодным партнёром для Индии, чем Россия.

«Не думаю, что это та страна (Российская Федерация. — RT), с которой действительно стоит иметь стратегическое партнёрство. Мы можем быть лучшими, более надёжными партнёрами», — сказал Шривер.

«Грубо и решительно»

В беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко отметил, что Соединённые Штаты различными способами — и дипломатическими, и подковёрными — будут вытеснять Россию с мирового рынка. По его словам, у американцев не получается сорвать уже заключённые сделки, поэтому они стараются воспрепятствовать процессу переговоров.

«По отношению к своим союзникам и партнёрам США действуют по-разному: иногда — деликатно, иногда — грубо и решительно. Но не все страны поддаются давлению и провокациям. Например, Турция и Индия дали понять, что не собираются пренебрегать своими национальными интересами в угоду США. И угроза введения против них санкций вряд ли чем-то поможет Вашингтону», — пояснил Макиенко.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что Соединённые Штаты рассчитывают нанести сокрушительный удар по российскому оружейному экспорту. Однако излишне резкое поведение администрации Трампа подталкивает азиатских и европейских партнёров к необходимости дистанцироваться от США.

«При Трампе Соединённые Штаты ведут себя слишком бесцеремонно. Конечно, у них гигантский ресурс влияния в виде, например, доллара, который остаётся основной расчётной валютой при сделках с оружием. Тем не менее Индия, Турция и в какой-то мере Европа не хотят быть заложником геополитических игр Вашингтона против России», — пояснил RT Дрозденко.

По прогнозу эксперта, поведение Белого дома стимулирует многие государства искать альтернативные способы взаиморасчётов. Также Дрозденко полагает, что курс Вашингтона на тотальное противостояние с Москвой в итоге лишь сократит влияние Соединённых Штатов на мировой арене.

«Вашингтон готов использовать санкционные инструменты по надуманным поводам. Это становится очевидным для всех. Подобные действия в глобальной экономике, которую, кстати, создали сами американцы, чреваты крупными проблемами для их партнёров и союзников. В такой ситуации необходимо идти на компромисс и договариваться, но вряд ли США изменят свой нынешний подход», — резюмировал Дрозденко.