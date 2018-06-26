«Пощёчина американцам»: почему США угрожают Турции санкциями за покупку российских С-400

Одна из приоритетных задач США — срыв закупки Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По его словам, Вашингтон введёт санкции против Анкары, если состоится передача технологий. Впрочем, как считают эксперты, столь резкие заявления представителей Соединённых Штатов говорят о том, что им не удалось убедить турецкие власти отказаться от приобретения российского оружия.

Турция столкнётся с последствиями в случае приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената. Он назвал предотвращение этой закупки одной из приоритетных задач в отношениях с Анкарой.

«В ходе многочисленных контактов с представителями турецкого правительства мы давали чётко понять, что будут последствия... Когда мы определим, что действительная передача технологии состоялась, то введём санкции», — сказал он.

По его словам, отношения и перспективы военно-промышленного сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном будет трудно восстановить, если сделка произойдёт. Он добавил, что Соединённые Штаты также могут приостановить поставку Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

«Мы считаем, что у нас есть юридические возможности, которые позволили бы нам отказаться от передачи истребителей при определённых обстоятельствах, включая вопросы национальной безопасности», — пояснил он.

При этом 21 июня на военной базе Форт-Уэрт, штат Техас, компания Lockheed Martin провела торжественную церемонию передачи Турции первого из ста самолётов F-35. При этом истребитель, как и остальные, будет дислоцирован в течение ближайших двух лет на территории США, где его будут обкатывать турецкие пилоты.

Напомним, что 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии врагам Америки с помощью санкций». Согласно этому документу, Соединённые Штаты могут вводить финансовые ограничения против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

AFP

© Armend NIMANI

Позиция Турции

На прошлой неделе сенат США принял законопроект о военном бюджете на 2019 финансовый год. В документе, в частности, говорится об ужесточении контроля над военно-техническим сотрудничеством с Турцией. Кроме того, возможно введение санкций в связи с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400.

По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, действия США вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнёрства. При этом министр обороны страны Нуреттин Джаникли назвал «шантажом» требование аннулировать контракт по С-400. В то же время СМИ сообщали, что Анкара может закупить российские Су-57 или Су-35С, если Вашингтон откажется предоставлять F-35.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара «на протяжении нескольких лет просила» системы ЗРК у Вашингтона, но получала отказ. По его словам, Россия отреагировала на эти запросы кредитом на «очень выгодных условиях». К тому же турецкий лидер предложил Москве задуматься о совместном производстве систем С-500.

«Мы не будем просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?» — заявлял Эрдоган.

Ожидается, что Россия передаст Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 к концу следующего года.

«Компромисс маловероятен»

В отношениях между Вашингтоном и Анкарой произошёл стратегический раскол. Такое мнение в беседе с RT высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, подобные заявления делают маловероятным возможность уступок со стороны Турции.

Также по теме «Твёрдость политического курса»: почему Турция не готова отказаться от российских С-400 ради американских F-35 Турция купит у России ЗРК С-400, несмотря на решение сената США запретить поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35, если...

«Подобные заявления делаются не первый раз. Сам факт того, что они оглашаются — и оглашаются в такой форме, — означает, что Турции с США договориться не удалось. Что предсказуемо, несмотря на достижение тактических договорённостей между ними, например, по курдскому вопросу в Манбидже. Между Америкой и Турцией произошёл стратегический раскол. В этой ситуации публичным ультиматумом они загоняют турецкие власти в угол. Я очень сомневаюсь, что при таком подходе Эрдоган пойдёт на уступки», — подчеркнул аналитик.

Использование российских систем С-400 позволит Турции защититься от различных видов нападения. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

«Турция — форпост в восточном Средиземном море всего блока НАТО, вторая по численности армия с боевым опытом. Сейчас самым острым стал вопрос С-400. Его поставка позволит Турции иметь «зонтик» от любого нападения. Это то, что задевает американцев, достаточно серьёзная пощёчина. Это для них серьёзные финансовые убытки, не говоря уже о солидарности НАТО», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

По его словам, введение каких-либо санкций и ограничение контактов в военно-промышленной сфере с Турцией ударит по самим Соединённым Штатам.

«Безусловно, лишиться такого важного союзника, такой серьёзной базы Инджирлик на территории Турции (а может и до этого дойти) — это крайне невыгодно американцам, они пытаются убеждать, балансировать на грани запретов. Турки не сдаются, они частично проплатили поставки, пока навстречу американцам не идут. Представляется, что они найдут форму, как надавить на США, какой выход найти», — заметил эксперт.