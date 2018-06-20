Пентагон поставит Турции первые истребители F-35 вопреки протесту конгресса США

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Соединённые Штаты передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35, несмотря на давление со стороны американского конгресса, передаёт телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.
Пентагон поставит Турции первые истребители F-35 вопреки протесту конгресса США
  • © Yichuan Cao
  • globallookpress.com

По словам представителя ведомства Майка Эндрюса, церемония передачи самолётов состоится в четверг, 21 июня, в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Планируется, что после этого F-35 направят на базу в Аризоне. Как отмечается, турецкие пилоты и техники уже прибыли туда для учебной подготовки.

Ранее сенат США принял проект оборонного бюджета, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что страна найдёт альтернативы в случае отказа США поставить истребители.

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