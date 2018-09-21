«Истерика Вашингтона продолжает доминировать»: как в России отреагировали на ограничительные меры США

Россия будет руководствоваться собственными интересами и оставляет за собой право ответа на недружественные шаги США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничительных мер Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров назвал антироссийские санкции проявлением нечистоплотной конкуренции. В Совфеде отметили, что недобросовестная политика Вашингтона «уже раздражает весь мир». Как полагают в Госдуме, введение ограничений обусловлено экономическими интересами Соединённых Штатов.

В Кремле отметили, что США весьма часто прибегают к ограничительным мерам в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение очередного пакета рестрикций.

«И они настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное явление. Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнений. Главное — Москва будет делать то, что в её интересах», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что эти меры, строго говоря, и санкциями назвать нельзя.

«Это односторонние ограничения — рестрикции. Санкции — это действия, которые имеют законность с точки зрения международного права», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, как полагает Песков, политика США мешает развитию двусторонних отношений.

«Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях... которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег и, конечно, не даёт возможность им трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений», — считает Песков.

Антироссийские санкции, введённые 20 сентября, являются проявлением нечистоплотной конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком.

«Мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре — эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. Думаю, в очередной раз мы убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает очень резко», — сказал Лавров.

По его словам, «близорукий подход» США, при котором серьёзные международные проблемы становятся заложниками электоральных циклов страны, подрывает доверие к принципам международной валютной системы.

«Всё больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать от неё (валютной системы. — RT) какой-либо зависимости. Мы уже делаем выводы из этой ситуации, делаем всё необходимое, чтобы не зависеть от тех стран, которые так поступают в отношении своих международных партнёров», — пояснил глава МИД РФ.

Соединённым Штатам необходимо вспомнить о глобальной стабильности, которую они раскачивают нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. Об этом говорится в комментарии заместителя внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова. По его словам, глупо играть с огнём.

Кроме того, в Москве продолжают наблюдать, как Вашингтон упражняется в введении новых антироссийских санкций.

Как считает дипломат, это превратилось в «национальную забаву», поскольку новый пакет финансовых ограничений стал 60-м с 2011 года.

«Многочисленные американские «чёрные списки» всё больше дублируют друг друга. Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной «исключительности», надеются, что стоит ещё немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия», — заявил Рябков, добавив, что это «никогда и ни у кого не получится».

Чёрная метка от Госдепа

В четверг, 20 сентября, Государственный департамент внёс в санкционный список 33 физических и юридических лица из России, которые якобы связаны с российским оборонным и разведывательным секторами, при этом часть из них обвиняется во «вмешательстве» в американские выборы.

Рестрикции стали ответом Вашингтона якобы на российскую агрессию против Украины, присоединение Крыма, кибератаки, «вмешательство» и другие злонамеренные действия, в которых США бездоказательно обвиняют РФ.

В то же время, как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома, меры не предусматривают введение непосредственных ограничений против этих лиц, но накладывает ограничения на сотрудничество с ними.

В так называемый чёрный список вошли частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КНААПО), в частности, производящий самолёты семейства «Сухой». Также в реестре значатся Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Кроме того, в «стоп-листе» 27 физических лиц, включая российского бизнесмена Евгения Пригожина. Таким образом, теперь в американском списке обозначенных лиц (LSP) значатся 72 человека.

«Любой, кто осознанно будет вовлечён в осуществление сделок с любым из фигурантов LSP, подпадёт под обязательные санкции в рамках раздела 231 закона CAATSA», — заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Помимо этого, были введены ограничительные меры в отношении департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу. Такое решение было принято, поскольку они участвовали в крупных сделках с «Рособоронэкспортом». В частности, Пекин в 2017 году закупил у Москвы военные самолёты, а год спустя оборудования для систем С-400.

«Санкции США раздражают весь мир»

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, 60-е по счёту введение антироссийских санкций говорит о том, что политика Вашингтона совершенно неэффективна.

«Я убеждён, что санкции при всём при том, что они создают, конечно, проблемы для работы нашей экономики, имеют для нас хороший эффект. Мы начинаем работать с надеждой на собственные возможности. И мы весьма успешно перестраиваемся в этой ситуации постоянного санкционного режима», — сказал сенатор в беседе с RT.

Как полагает Цеков, американская политика может привести к тому, что США станут государством, не пользующимся уважением. Кроме того, по его мнению, рестрикции со стороны Америки уже раздражают весь мир.

«Правы те, кто говорит, что введение санкций против оборонного комплекса — это недобросовестная политика США. Они много говорят о свободе торговли, демократии и прочее, но все их последние действия, и не только за последние пять лет, а наверное за последние 15 лет, свидетельствуют об обратном», — заметил Цеков.

Рабочие авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Между тем член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов считает, что Соединённые Штаты и в дальнейшем продолжат вводить санкции против РФ.

«Нужно готовиться к тому, что санкционные меры будут продолжаться и усиливаться, поскольку они имеют экономическую подоплёку и выражают интересы США», — заявил депутат.

При этом он отметил, что текущие ограничения уже не наносят какой-либо существенный ущерб оборонно-промышленному комплексу РФ.

«Как известно, мы уже заместили все электронные компоненты за счёт собственного производства и поставок из нейтральных стран. Конечно, с точки зрения экспорта вооружений у нас опытные рынки, устойчивые для сбыта наших вооружений. С их стороны — это попытка убрать конкуренцию для американского оружия. Уверен, что именно в этом смысл санкций против российского оборонно-промышленного комплекса, но это вряд ли получится», — подчеркнул Морозов.

«Недобросовестная конкуренция»

Как добавил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв включение 33 физических и юридических лиц должно сформировать впечатление, что обвинения в их адрес якобы доказаны, однако в реальности это не так. Сенатор отметил, что подобное происходит не впервые.

«Очередное включение очередных россиян в американские «чёрные списки» выполняет сразу несколько важных миссий — помимо самой очевидной: продолжать «нагнетать» на российском направлении и демонстрировать решительность», — написал Косачёв в Facebook.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края, на территории которого находится Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КНААЗ), назвал действия Вашингтона недобросовестной конкуренцией. По его словам, руководство региона сделает всё возможное для защиты местных жителей и сотрудников завода.

«Такие шаги американской стороны — это, прежде всего, недобросовестная конкуренция, попытка заблокировать нашу высокотехнологичную продукцию, пользующуюся признанием и спросом на зарубежных рынках», — цитирует Шпорта РИА Новости.

Как добавил представитель КНААЗ, включение предприятия в американский санкционный реестр никак не отразится на деятельности завода, он продолжит работать в интересах гособоронзаказа РФ.