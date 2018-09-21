В МИД назвали число введённых против России американских санкций
- РИА Новости
«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры по счёту уже 60-е с 2011 года», — говорится в заявлении Рябкова на сайте МИД России.
Он отметил, что многочисленные американские «чёрные списки» всё больше дублируют друг друга.
По его словам, властям США надо подумать о глобальной стабильности, «которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях».
«Играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным», — заключил замглавы МИД.
Накануне стало известно, что США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список.