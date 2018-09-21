В МИД назвали число введённых против России американских санкций

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Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя введённые 20 сентября США антироссийские санкции, заявил, что Вашингтон бездумно раскачивает глобальную стабильность нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. По его словам, это 60-е по счёту санкции с 2011 года.
В МИД назвали число введённых против России американских санкций
  • РИА Новости

«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры по счёту уже 60-е с 2011 года», — говорится в заявлении Рябкова на сайте МИД России.

Он отметил, что многочисленные американские «чёрные списки» всё больше дублируют друг друга. 

По его словам, властям США надо подумать о глобальной стабильности, «которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях». 

«Играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным», — заключил замглавы МИД.

Накануне стало известно, что США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список.

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