США внесли ЧВК «Вагнер» в санкционный список

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Власти США пополнили санкционный список компаний, связанных с российским «оборонным и разведывательным сектором».
США внесли ЧВК «Вагнер» в санкционный список
  • РИА Новости

Список организаций опубликован на сайте Госдепа.

В него вошли частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КНААПО), который производит в том числе самолёты семейства «Сухой». Также в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Кроме того, Госдеп опубликовал список из 27 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Согласно объяснению властей США, включение в этот перечень подразумевает, что американские власти могут наложить санкции на тех, кто работает с фигурантами списка. 

Ранее стало известно, что США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список.

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