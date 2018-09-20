США внесли ЧВК «Вагнер» в санкционный список

Власти США пополнили санкционный список компаний, связанных с российским «оборонным и разведывательным сектором».

Список организаций опубликован на сайте Госдепа.

В него вошли частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КНААПО), который производит в том числе самолёты семейства «Сухой». Также в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Кроме того, Госдеп опубликовал список из 27 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Согласно объяснению властей США, включение в этот перечень подразумевает, что американские власти могут наложить санкции на тех, кто работает с фигурантами списка.

Ранее стало известно, что США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список.