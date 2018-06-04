Путин: как низко пало всё в информпространстве на Западе, если ресторатор из России может повлиять на выборы в США

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Президент России Владимир Путин прокомментировал в интервью австрийскому телеканалу ORF заявления о том, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы мог повлиять на выборы в США.
Путин: как низко пало всё в информпространстве на Западе, если ресторатор из России может повлиять на выборы в США
  • © Кадр: телеканал ORF

«Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом, это его экономическая база, он ресторатор в Петербурге. Но теперь я хочу у вас спросить: вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере — я даже не знаю, чем он занимается, — с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах! Это не смешно?» — сказал Путин.

В феврале Минюст США предъявил обвинение 13 россиянам и трём российским компаниям по делу о «вмешательстве в выборы».

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал предъявленные ему со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера обвинения по делу о «вмешательстве в выборы». 

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