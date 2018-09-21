Лавров назвал новые санкции США дискредитацией долларовой системы

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции США дискредитацией долларовой системы.
Лавров назвал новые санкции США дискредитацией долларовой системы
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре — эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. Думаю, в очередной раз мы убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко», — сказал Лавров.

По его словам, доверие к нынешним принципам международной валютно-финансовой системы подорвано очень серьёзно, всё больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой системы.

Лавров отметил, что Россия уже делает выводы из этой ситуации.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя введённые 20 сентября США антироссийские санкции, заявил, что Вашингтон бездумно раскачивает глобальную стабильность нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. По его словам, это 60-е по счёту санкции с 2011 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить