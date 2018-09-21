Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции США дискредитацией долларовой системы.

«Мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре — эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. Думаю, в очередной раз мы убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко», — сказал Лавров.

По его словам, доверие к нынешним принципам международной валютно-финансовой системы подорвано очень серьёзно, всё больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой системы.

Лавров отметил, что Россия уже делает выводы из этой ситуации.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя введённые 20 сентября США антироссийские санкции, заявил, что Вашингтон бездумно раскачивает глобальную стабильность нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. По его словам, это 60-е по счёту санкции с 2011 года.