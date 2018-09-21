В Совфеде назвали санкционную политику США совершенно неэффективной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение о том, что 20 сентября США ввели 60-е по счёту антироссийские санкции с 2011 года.

«То, что вводятся уже 60-е санкции, показывает, что санкционная политика США совершенно неэффективна и не достигнет никакого результата. Более того, они получат обратный эффект», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что американскую сторону «злит» отсутствие результатов, но США уже не могут остановиться и продолжают полагаться на ограничительные меры.

При этом Цеков не исключил, что в ближайшем будущем появится новая порция антироссийских санкций.

«Такая политика приведёт к тому, что США будут совершенно неуважаемым государством. И все эти санкции, которые они вводят по отношению прежде всего к России, уже, по-моему, раздражают весь мир и по большому счёту вызывают иронию, поскольку не достигают результатов», — заключил сенатор.

Ранее в МИД назвали число введённых против России американских санкций.

20 сентября США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список.