«У вас богатая страна»: почему Трамп потребовал у Эр-Рияда плату за «обеспечение обороны» Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию заплатить Америке за обеспечение обороны королевства. При этом он не уточнил, что конкретно имеет в виду, ведь Эр-Рияд тратит на военную сферу рекордные 10,3% от ВВП. Трамп подчеркнул, что Саудовская Аравия — богатая страна и обязана нести эти издержки, особенно «в условиях дефицита торгового баланса». Как полагают эксперты, американский лидер не очень доволен развитием сотрудничества с ближневосточной страной по двум причинам. Во-первых, саудовцы не спешат реализовывать договорённости с Вашингтоном в рамках оружейных соглашений и закупают продукцию ВПК у других государств, в частности у России. Во-вторых, Америку не устраивает позиция Эр-Рияда по нефти. Саудовская Аравия, как и другие производители, входящие в ОПЕК+, не намерена увеличивать уровень добычи, поскольку такая позиция приводит к росту мировых цен на энергоресурсы.

Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Западная Вирджиния, раскритиковал руководство Саудовской Аравии за недостаточно высокий, с его точки зрения, уровень оборонных расходов. Политик отметил, что США должны прекратить субсидировать армию Саудовской Аравии.

«Почему мы финансируем (их. — RT) армию? Я ещё понимаю, если страна находится в тяжёлом положении и над ней нависла угроза», — приводит цитату Трампа Washington Examiner.

По его словам, Эр-Рияд может сам обеспечивать свои вооружённые силы, особенно в условиях дефицита торгового баланса.

«Я сказал Саудовской Аравии: «У вас богатая страна, и вы должны сами платить за свою армию. Простите, но это так», — добавил Трамп.

Предвыборный кураж

Следует отметить, что поставки оружия Саудовской Аравии вызывают серьёзное недовольство в американском обществе. По информации The Wall Street Journal, намерение Пентагона и Госдепа одобрить новые поставки оружия Эр-Рияду раскритиковали военные и политические эксперты. Они заявили, что военная операция, которую королевство осуществляет в Йемене с весны 2015 года, привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и спровоцировала гуманитарную катастрофу в регионе.

Впрочем, в Белом доме не прислушались к этим высказываниям. 21 сентября глава Госдепа Майк Помпео одобрил дальнейшие поставки оружия странам, участвующим в йеменской кампании на стороне Эр-Рияда.

Ранее в СМИ критиковали Трампа за тесное сотрудничество Вашингтона с Саудовской Аравией. Например, по мнению обозревателей Politico, администрация Трампа в буквальном смысле «пресмыкается» перед Эр-Риядом.

Президенту США также ставили в вину поддержку бомбардировок Йемена, и то, что его первый визит в качестве главы государства состоялся не в Канаду или Мексику, а в саудовское королевство. Авторы статьи, опубликованной в конце августа, — эксперт по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер и научный сотрудник Фонда Карнеги Ричард Сокольский — заявили, что из-за администрации Трампа Саудовская Аравия получает от США куда больше, чем даёт взамен.

Обрушившись с критикой на Эр-Рияд, Трамп мог попытаться купировать эти обвинения в свой адрес, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Большая часть американцев уверена, что именно Саудовская Аравия связана с событиями 11 сентября, и, конечно, отношение к этой стране преобладает негативное. Поэтому в разгар предвыборной кампании критические заявления Трампа в адрес саудитов выглядят вполне логично», — пояснил эксперт в интервью RT.

Оружейный ступор

Однако для критики, прозвучавшей со стороны Трампа в адрес Эр-Рияда, есть не только политические, но и вполне практические основания, уверены аналитики.

Саудовская Аравия тратит колоссальные средства на оборону — в прошлом году военный бюджет королевства составил 10,3% от национального ВВП, это рекордный показатель. Например, США за аналогичный период потратили на военные нужды 3,1% от ВВП.

Традиционно значительная доля оборонных контрактов с Эр-Риядом достаётся американским компаниям. В ходе визита в Саудовскую Аравию весной 2017 года Дональду Трампу удалось достичь договорённости о поставках в королевство оружия на общую сумму в $110 млрд.

Однако, как отмечают эксперты, Эр-Рияд пока не торопится с практической реализацией этих соглашений. Кроме того, буквально через несколько месяцев после визита Трампа королевство договорилось с Москвой о поставках ЗРК С-400 и других видов вооружений. Об этом в октябре прошлого года сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. Также стороны подписали соглашение о локализации производства автоматов АК-103.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

Королевство явно не планирует замыкать свой оборонный импорт исключительно на США: в марте 2018 года Эр-Рияд заключил соглашение с Великобританией о поставке 48 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon производства ВАЕ Systems, а в апреле — договор с Испанией о поставке пяти военных судов на сумму €1,8 млрд.

Как предположил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, Саудовская Аравия не так активно закупает американское оружие, как хотелось бы Белому дому.

«Ранее Трамп анонсировал колоссальный объём контрактов, но на практике всё оказалось гораздо скромнее и тише», — пояснил эксперт в интервью RT.

И это не может не раздражать Трампа, который убеждён, что за сохранение военного союза с Вашингтоном страны должны платить.

«Трамп не делает исключения даже для европейских стран, которые несравненно менее богаты, чем Саудовская Аравия. Сейчас Эр-Рияд ждёт помощи от США в связи с непростой военной ситуацией на йеменском фронте, но американская администрация не готова помогать безвозмездно и выставляет свою цену», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, май 2017 года

Reuters

© Jonathan Ernst

Подобной точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. Американский президент исходит из того, что богатые страны вроде Саудовской Аравии должны брать на себя больше обязательств на региональном уровне, напомнил эксперт.

«Трамп считает, что США не должны тратить огромные средства на участие в ближневосточных кампаниях, а со всеми задачами должны справляться американские союзники», — отметил эксперт.

«План развала ОПЕК»

Ещё одной важной темой американо-саудовских отношений являются цены на нефть — Эр-Рияд обладает возможностью влиять на рынок углеводородного сырья. Ситуация в нефтяной отрасли обсуждалась накануне во время телефонного разговора Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщили в МИД королевства.

Как не раз заявлял глава Белого дома на протяжении последних месяцев, текущие мировые цены на нефть «непомерно высоки». И Трамп призывал ОПЕК добиться их снижения.

На протяжении 2017 и 2018 годов котировки нефти росли на фоне скоординированной политики ОПЕК и других стран — экспортёров нефти по снижению нефтедобычи. Это позволило ценам восстановиться с $30—50 за баррель (в 2016 году цены опускались ниже $30 за баррель) до $80.

Фьючерсные расценки на нефть марки Brent на ноябрь достигли отметки $82,11 за баррель, марки WTI — $72,40 за баррель. Росту цен способствовала не только политика ведущих экспортёров, но и санкции, вводимые Вашингтоном против Ирана, отмечают эксперты. Однако это обстоятельство не мешает Дональду Трампу в ультимативной форме требовать от стран — производителей нефти снижения цен.

20 сентября глава Белого дома в очередной раз обратился с этим требованием к ОПЕК.

Мы (США. — RT) защищаем страны Ближнего Востока, без нас они не были бы в безопасности долгое время. А они продолжают добиваться всё более высоких цен на нефть! Мы это запомним! Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!» — написал американский лидер в Twitter.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.



Сейчас в США вернулись к обсуждению законопроекта под рабочим названием «Против картелей производителей и экспортёров нефти» (No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC)). Впервые подобный проект был внесён в конгресс в 2000 году, однако до сих пор документ не был принят.

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Согласно предлагаемым поправкам, антимонопольное законодательство США будет распространено на зарубежных производителей нефти и прежде всего на ОПЕК. На сегодняшний день международный картель защищён от американской судебной системы юридическим иммунитетом — ещё в 1979 году Окружной суд штата Калифорния запретил профсоюзам подавать иски против ОПЕК.

Кроме того, если NOPEC будет принят, США смогут вводить санкции против госкомпаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+, а также налагать ограничения второй очереди за сотрудничество с подсанкционными компаниями.

Эти приготовления уже вызвали тревогу Эр-Рияда, власти Саудовской Аравии прилагают серьёзные усилия, чтобы остановить продвижение законопроекта NOPEC. В частности, был подписан контракт на сумму $250 тыс. с известным американским адвокатом Тедом Олсоном, который будет лоббировать интересы королевства — то есть агитировать за отказ от этого законопроекта.

По мнению экспертов, резкие замечания Белого дома в адрес Саудовской Аравии лежат в той же плоскости, что антииранские санкции и попытки давления на ОПЕК.

«Законопроект NOPEC имеет давнюю историю, но сейчас работа над ним активизирована. Это общая политическая подготовка в рамках глобализации американского санкционного законодательства», — отметил Дмитрий Евстафьев.

Нефтегазовое месторождение Шайбах, Саудовская Аравия

Reuters

© Ahmed Jadallah

Впрочем, заявления Дональда Трампа в адрес ОПЕК не заставили участников картеля скорректировать политику, отмечают эксперты. 5 сентября стало известно о планах Эр-Рияда повысить цены на все виды нефти для европейских потребителей, а также для американского рынка. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на данные госкомпании Saudi Aramco.

Переговоры министерского комитета ОПЕК+, состоявшиеся 23 сентября в Алжире, завершились без рекомендаций по увеличению уровня добычи. Уже 24 сентября цена на нефть марки Brent поднялась до самого высокого уровня с ноября 2014 года — $80,94 за баррель. В целом, хотя страны — участницы ОПЕК и ОПЕК+ не исключают, что смогут повысить уровень добычи для стабилизации рынка, о выполнении требований США по снижению цен на энергоносители речи не идёт.

Как объяснил Дмитрий Евстафьев, заявленный объём золотовалютных резервов Саудовской Аравии уменьшился за период низких цен на нефть практически на 40%, Эр-Рияд потерял больше, чем кто-либо ещё.

«Логично, что Эр-Рияд хотел бы улучшить свои дела и добиться повышения цен на нефть. В то же время заявления Трампа являются приглашением Эр-Рияда к дискуссии о том, как дальше пилить нефтедоллары Ближнего Востока. Главная цель США — убедить Эр-Рияд пойти на американский план развала ОПЕК и ОПЕК+, — пояснил Евстафьев. — Это нужно США и для того, чтобы добиться изоляции Ирана, и для того, чтобы нанести удар по позициям России, — под лозунгами о свободе конкуренции лишить Москву возможности инструментально влиять на мировой рынок энергоносителей».