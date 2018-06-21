Горючая встреча: как саммит ОПЕК может изменить глобальный энергетический рынок

22—23 июня в Вене состоится одно из самых значимых событий глобального энергетического рынка — заседание стран ОПЕК и государств, не входящих в картель. Главная интрига встречи — станут ли участники соглашения по заморозке добычи нефти вновь наращивать производство. Далеко не все страны готовы поддержать предложение России и Саудовской Аравии по увеличению объёмов предложения углеводородов. Возникшие противоречия уже спровоцировали нестабильную динамику сырьевых цен. Какие сюрпризы может преподнести саммит ОПЕК — в материале RT.

В Вене 22 и 23 июня пройдёт самое ожидаемое и наиболее значимое событие для всего глобального энергетического рынка — встреча стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель. Участники намерены обсудить новые критерии сделки по заморозке добычи нефти, а также дальнейшие перспективы соглашения ОПЕК+ после 2018 года.

Мероприятие будет проходить в несколько основных этапов. Так, 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министры энергетики России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Омана и Алжира должны будут представить рекомендации для участников основной встречи, которая пройдёт 22 и 23 июня.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, заседание является крайне важным для рынка, поскольку страны будут обсуждать возможность увеличения добычи нефти после двухлетней заморозки.

«Ранее добыча сокращалась. Это в конце концов возымело действие, и, возможно, сейчас пришла пора восстановить объёмы производства. Кроме того, члены ОПЕК чувствуют давление со стороны государств, не входящих в картель и не присоединившихся к соглашению», — рассказал RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам эксперта, пока государства ОПЕК+ сдерживали производство, Соединённые Штаты активно наращивали собственные объёмы благодаря высоким ценам на нефть. По данным Управления энергетической информации США, в конце мая добыча сырья в стране достигла рекордного значения — 10,8 млн баррелей в сутки.

Теперь же, как заявил глава Минэнерго России Александр Новак, уже с 1 июля страны — участницы ОПЕК+ могут увеличить собственную добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

Министр отмечает, что наиболее целесообразно это будет сделать именно в третьем квартале 2018 года, чтобы уже в сентябре оценить эффект и предпринять дальнейшие действия. Детально параметры смягчения квот будут обсуждаться на предстоящей встрече.

Впервые о необходимости пересмотра квот Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявили ещё в конце мая на ПМЭФ-2018.

«Третий квартал довольно позитивный ещё и потому, что в этом периоде самый высокий спрос на нефть. Поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры», — цитирует ТАСС Новака.

Александр Новак

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Клич несогласных

Вопрос увеличения объёмов производства станет камнем преткновения для успешного проведения саммита в Вене. Как объяснил Георгий Ващенко, сегодня далеко не все участники сделки поддерживают предложение России и Саудовской Аравии. При этом Венесуэла, Иран и Ирак вовсе выступают против наращивания добычи.

Затяжной кризис в Венесуэле повлёк за собой падение производства энергосырья до 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с почти 2 млн баррелей в 2017. Что же касается Ирана, то выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении государства может ограничить объёмы экспорта нефти из исламской республики к ноябрю 2018 года. По оценке ранее опрошенных RT экспертов, ежесуточные поставки из страны могут снизиться на 400—500 тыс. баррелей. Ирак также имеет ряд определённых трудностей в плане добычи и экспорта нефти на фоне политической нестабильности, связанной с Курдистаном.

Как заявил представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели, для увеличения объёмов добычи необходимо единогласное решение всех участников сделки, но при этом три страны-учредителя нефтекартеля выступают категорически против и могут не допустить такого решения.

«Если Саудовская Аравия и Россия хотят нарастить производство, для этого необходимо согласие остальных участников. Если же оба государства хотят действовать в одиночку, то это является нарушением соглашения о сотрудничестве», — рассказал в интервью Bloomberg Хосейн Каземпур Ардебели.

Тем не менее Александр Новак признал, что далеко не все страны готовы сразу возобновить добычу, поэтому потребуется соответствующий анализ ситуации. Как сообщает ТАСС, ранее на заседании технического комитета при ОПЕК+ были рассмотрены несколько сценариев, в том числе наращивание производства лишь на 300 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, также были оглашены планы по увеличению объёмов добычи не более чем на 600 тыс. баррелей в день.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что сегодняшние противоречия между членами соглашения могут быть улажены на саммите. По словам эксперта, участники заседания осознают, что любые разногласия негативно отразятся на настроениях сырьевого рынка.

Опасная скорость

Повышенное внимание инвесторов приковано к вопросу об изменении квот ещё и потому, что ранее в СМИ появилась информация о намерении ОПЕК увеличить добычу с подачи Соединённых Штатов. Как сообщали источники Bloomberg, представители США обратились к нефтекартелю с просьбой нарастить производство нефти для последующего сдерживания цен на углеводороды.

Напомним, в мае стоимость сырья эталонной марки Brent — впервые с ноября 2014 года — преодолела уровень в $80 за баррель. Тогда одной из главных причин взлёта котировок стал выход США из ядерной сделки по Ирану. При этом Дональд Трамп уже дважды за последние несколько месяцев обвинил именно ОПЕК в искусственном завышении цен.

«Похоже, ОПЕК снова взялась за своё. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены. В этом нет ничего хорошего, и это не может быть приемлемо», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью журналистам заявлял, что цены на нефть определяет рынок, а не ОПЕК. Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо подчёркивали, что американские компании выигрывают от высоких цен на нефть, а именно наращивать добычу.

Примечательно, что в нефтекартеле отрицают информацию о просьбе США увеличить добычу. Об этом 12 июня в интервью телеканалу CNN сообщил президент ОПЕК и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Тем не менее, по оценке экспертов, такой стремительный рост цен на нефть, наблюдаемый в конце весны, действительно представляет серьёзную опасность для стабильности мирового энергорынка. Вслед за рекордным взлётом котировок может последовать их обвал, как уже было в 2014 году.

«Текущий уровень цен $75 за баррель является комфортным для всех участников рынка. Более высокие цены могут сказаться на потреблении. За разгоном инфляции последует переход на альтернативные источники топлива, что снизит потребление нефти в мире. Это и произошло в 2014 году, когда цены превышали отметку $100 за баррель», — рассказал RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Без лишних скачков

Министр энергетики России Александр Новак не ожидает резкой реакции нефтяных цен по итогам предстоящего саммита. По его словам, сегодня сырьевые котировки являются довольно сбалансированными и удерживаются вблизи значений $74—75 за баррель, сообщает ТАСС.

Как отмечает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко, во многом поведение сырьевых цен будет зависеть от итогов дискуссии по увеличению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. По словам эксперта, любое решение в пользу наращивания производства окажет понижательное давление на стоимость углеводородов.

В то же время Георгий Ващенко не прогнозирует серьёзных ценовых изменений на рынке и не исключает, что до конца лета баррель марки Brent будет торговаться в диапазоне $70—80.

Напомним, в конце 2016 года государства ОПЕК и 11 стран, не участвующих в картеле (включая Россию), договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для балансировки мирового рынка сырья. Позже участники соглашения решили продлить его действие — сначала до апреля 2018 года, а затем до 1 января 2019 года.

Основная задача сделки сводилась к сокращению излишков мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет. Наибольший объём квот по корректировке добычи пришёлся на Саудовскую Аравию и Россию — 486 тыс. и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Действия участников пакта должны были ликвидировать глобальный профицит на рынке (когда предложение энергосырья превышает спрос на него) и, следовательно, привести к восстановлению нефтяных цен.

В результате, если ещё в начале 2017 года глобальный избыток углеводородов составлял 380 млн баррелей, то уже в октябре снизился до 150 млн, а к апрелю 2018 года достиг 12 млн. На этом фоне (то есть с начала действия пакта ОПЕК+) нефтяные котировки выросли с $50—55 за баррель до рекордных значений за последние три года — выше $75 за баррель.

Теперь же, в связи с успешным исполнением договора, участники пакта ОПЕК+ намерены обсудить обновление формата сделки. По словам Александра Новака, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже согласовали продление соглашения на бессрочной основе.

Новая версия сделки (вместо прежнего установления определённых квот) может предусматривать корректировку добычи нефти стран-участниц в любой момент времени в зависимости от ситуации на энергетическом рынке.