Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не учитывает высказывания Трампа

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что участники ОПЕК+, принимая свои решения, не собираются учитывать высказывания президента США Дональда Трампа .

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Халеда аль-Фалеха, при рассмотрении важных вопросов участники сделки ОПЕК+ намерены смотреть не на заявления Трампа в Twitter, «а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок».

Ранее Трамп призвал членов ОПЕК снизить цены на нефть, иначе, по его словам, США перестанут защищать ряд стран Ближнего Востока.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.