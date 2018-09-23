Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не учитывает высказывания Трампа

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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что участники ОПЕК+, принимая свои решения, не собираются учитывать высказывания президента США Дональда Трампа .
Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не учитывает высказывания Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Халеда аль-Фалеха, при рассмотрении важных вопросов участники сделки ОПЕК+ намерены смотреть не на заявления Трампа в Twitter, «а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок».

Ранее Трамп призвал членов ОПЕК снизить цены на нефть, иначе, по его словам, США перестанут защищать ряд стран Ближнего Востока.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.

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