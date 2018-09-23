Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не учитывает высказывания Трампа
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Халеда аль-Фалеха, при рассмотрении важных вопросов участники сделки ОПЕК+ намерены смотреть не на заявления Трампа в Twitter, «а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок».
Ранее Трамп призвал членов ОПЕК снизить цены на нефть, иначе, по его словам, США перестанут защищать ряд стран Ближнего Востока.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.