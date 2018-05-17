В ТПП оценили колебания долларовых цен на нефть

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Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебания долларовых цен на нефть в последние годы.

«За последние 20 лет долларовые цены на нефть колебались и менялись в десять раз, а если говорить о ценах в золоте, то размах колебаний всего в 2,5 раза», — заявил эксперт.

По его словам, если Россия поспособствует переходу ряда ведущих стран на расчёты в золоте вместо долларов, то это может нанести удар по экономике США. Как отметил Танкаев, весь мир доверяет золоту.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent с поставкой в июле превысила $80 за баррель.

В апреле директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.

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