В ТПП оценили колебания долларовых цен на нефть

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебания долларовых цен на нефть в последние годы.

«За последние 20 лет долларовые цены на нефть колебались и менялись в десять раз, а если говорить о ценах в золоте, то размах колебаний всего в 2,5 раза», — заявил эксперт.

По его словам, если Россия поспособствует переходу ряда ведущих стран на расчёты в золоте вместо долларов, то это может нанести удар по экономике США. Как отметил Танкаев, весь мир доверяет золоту.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent с поставкой в июле превысила $80 за баррель.

В апреле директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.