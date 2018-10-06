Саудовская Аравия не собирается платить США за безопасность

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Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не собирается платить США за безопасность, сообщает агентство Bloomberg.

«На самом деле мы ничего не будем платить за нашу безопасность. Мы считаем, что все вооружения, которые мы имеем из Соединенных Штатов Америки, были оплачены, это не бесплатное вооружение. Таким образом, с момента как начались отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы купили всё за деньги», — заявил принц отвечая на вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию заплатить Америке за обеспечение обороны королевства.

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