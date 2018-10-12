Суд в Турции освободил американского пастора Брансона

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Суд турецкого Измира приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.
Суд в Турции освободил американского пастора Брансона
  • Reuters

Как отмечает Hürriyet, суд снял с пастора все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу.

Сам Брансон в своём последнем слове сказал, что не признаёт свою вину и любит Турцию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком коллеге Реджепе Таийпе Эрдогане в связи с ситуацией вокруг Брансона.

Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

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