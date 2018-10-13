Трамп пообещал «суровое наказание» в случае причастности Эр-Рияда к пропаже журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом он сказал в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS.

По словам главы США, в настоящий момент саудиты отрицают свою причастность к исчезновению журналиста «во всех отношениях, которые вы можете себе представить».

Вместе с этим Трамп не уточнил, какого рода может быть «суровое наказание» в отношении Эр-Рияда, если выяснится, что власти страны связаны с данным инцидентом.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением Хашукджи.