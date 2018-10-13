СМИ: Британия готовит санкционный список саудовских чиновников

Великобритания готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, подготовкой списка в настоящее время занимается Министерство иностранных дел страны.

Ранее стало известно, что Турция и Саудовская Аравия договорились о создании совместной рабочей группы по расследованию исчезновения журналиста.

По данным СМИ, Хашукджи пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробнее — в материале RT.