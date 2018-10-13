СМИ: Британия готовит санкционный список саудовских чиновников
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.
По данным издания, подготовкой списка в настоящее время занимается Министерство иностранных дел страны.
Ранее стало известно, что Турция и Саудовская Аравия договорились о создании совместной рабочей группы по расследованию исчезновения журналиста.
По данным СМИ, Хашукджи пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Подробнее — в материале RT.