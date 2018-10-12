Саудовская делегация прибыла в Анкару по делу о пропавшем журналисте

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Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Саудовская делегация прибыла в Анкару по делу о пропавшем журналисте
  • Reuters

Об этом сообщает Yeni Safak со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калина.

По его словам, Эр-Рияд и Анкара договорились о создании совместной рабочей группы по расследованию пропажи журналиста.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что турецкая сторона рассказала США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть Хашукджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробнее — в материале RT.

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