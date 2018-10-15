«Элемент двойной игры»: возможны ли санкции США против Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста

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Роман Шимаев, Марианна Чурсина
Саудовская Аравия поблагодарила администрацию США и другие страны за то, что они воздерживаются от поспешных выводов в деле об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи. Однако ранее Эр-Рияд подчеркнул, что готов принять ответные меры в случае введения санкций из-за этого инцидента. При этом позиция Вашингтона также неоднозначна. Дональд Трамп заявил о «суровом наказании» в случае, если причастность Саудовской Аравии к исчезновению журналиста будет доказана. В то же время глава Белого отметил, что не хотел бы разрывать военные контракты и намерен рассмотреть другие варианты. Эксперты считают, что Соединённые Штаты намеренно повышают уровень напряжённости, чтобы надавить на Эр-Рияд и сделать его более сговорчивым, но отказываться от сотрудничества Вашингтон не намерен.
«Элемент двойной игры»: возможны ли санкции США против Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста
  • Трампа принимает в Эр-Рияде король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, май 2017 года
  • Reuters

Власти Саудовской Аравии выразили благодарность мировому сообществу, в том числе Соединённым Штатам, за то, что они «воздерживаются от поспешных выводов» в ситуации вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи. Напомним, что мужчина пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Саудовская Аравия благодарит всех, в том числе администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов относительно продолжающегося расследования», — говорится в сообщении в Twitter.

Впрочем, несколькими часами ранее представитель королевства резко высказался о возможном введении санкций в связи с исчезновением журналиста.

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции в арабском и исламском мире... Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо мер против него», — цитирует агентство SPA представителя властей Саудовской Аравии.

При этом в королевстве указали, что экономика страны «играет весомую и жизненно важную роль в мире». «Если она пострадает, то это окажет серьёзное воздействие на мировую экономику», — добавил представитель Эр-Рияда.

Невыгодные санкции

 

Заявление об ответных мерах поступило после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о «суровом наказании» для Эр-Рияда, если причастность королевства к исчезновению Хашукджи будет доказана.

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«Сейчас они отрицают это, яростно отрицают. Могли бы это быть они? Да», — сказал Трамп в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

За введения санкций выступают и члены американского сената. Они предлагают использовать для этих целей акт Магнитского.

«Мы ожидаем, что вы при вынесении решения рассмотрите всю имеющуюся информацию, в том числе и в отношении наиболее высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии», — заявили глава сенатского по международным делам Боб Коркер и его заместитель Роберт Менендес.

Более того, Коркер предположил, что к пропаже и возможному убийству журналиста, вероятно, причастен наследный принц Саудовской Мухаммед бен Сальман. «Если этому человеку спустить с рук убийство журналиста сейчас, когда ему четвёртый десяток, то дальше будет только хуже. Такое поведение надо пресекать на корню», — пояснил сенатор.

О необходимости введения санкций говорил и сенатор-республиканец Марко Рубио.

«Если мы не примем никаких мер, включая отмену продаж вооружений, если за этим окажутся они (власти Саудовской Аравии. — RT), то мы не сможем в дальнейшем с высоко поднятой головой или авторитетом бороться с Путиным, Асадом, Мадуро или откровенно противостоять китайцам с их нарушениями прав человека», — отметил  Рубио.

Однако следует отметить, что, несмотря на заявления о возможном введении ограничительных мер, власти США, по всей видимости, не будут принимать поспешных решений в этом вопросе. В частности, сам Дональд Трамп, говоря о «суровом наказании», отметил, что не хотел бы разрывать контракты в сфере военно-технического сотрудничества. По мнению американского лидера, такой шаг будет невыгоден «с точки зрения рабочих мест, экономического развития». Поэтому глава Белого дома хочет изучить другие варианты.

«Мне не нравится, что в Соединённые Штаты могут перестать поступать инвестиции в размере $110 млрд. Знаете, что они сделают? Они возьмут эти деньги и потратят в России, Китае или где-то ещё», — заявил Трамп.

Американский президент напомнил, что инцидент произошёл в Турции, а Хашукджи не был гражданином Соединённых Штатов.

  • Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Белом доме
  • AFP
  • © Nicholas Kamm

О том, что власти США не готовы разрывать торговые отношения с Саудовской Аравией из-за ситуации вокруг журналиста, говорит и другой факт. С 23 по 25 октября в Эр-Рияде должен пройти экономический форум Future Investment Initiative, также известный как «Давос в пустыне». Как заявил в эфире ABC News экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, министр финансов США Стивен Мнучин не собирается отказываться от участия в мероприятии.

Между тем, согласно данным СМИ, на форум теперь не намерены ехать различные крупные компании, инвесторы и медиаструктуры, в частности американские каналы CNN и CNBC, издание Financial Times, глава Uber Дара Хосровшахи и многие другие.

Двойная игра

 

Заявления Запада, прежде всего США, основаны на очень характерном для них элементе двойной игры. С таким утверждением выступил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии в 2000—2005 годах Андрей Бакланов.

«Позиция Запада направлена на то, чтобы отношения позволяли удовлетворять потребности Саудовской Аравии, прежде всего касающиеся поставки вооружений. Эр-Рияд уверенно входит в тройку крупнейших импортёров оружия в мире. С другой стороны, эта западная линия основана на желании дисциплинировать саудовцев, чтобы они не слишком высовывали голову, чувствовали себя неуверенно, меньше торговались и больше соглашались», — сказал Бакланов RT.

Как считает дипломат, Запад, в первую очередь США, и дальше будут выстраивать отношения с Эр-Риядом. Но Вашингтон не готов воспринимать Саудовскую Аравию как равноправного партнёра.

«Не думаю, что Лондон и Вашингтон заинтересованы в падении действующего режима в Саудовской Аравии, поскольку с 1940-х годов Эр-Рияд декларирует свою западную ориентированность. Не исключено, что в ближайшей перспективе напряжённость будет нарастать, учитывая нынешние заявления, но до какой степени — непонятно», — подчеркнул экс-посол.

При этом он призвал дождаться документально подтверждённой информации по делу об исчезновении Хашукджи, поскольку текущие данные основаны на предположениях.

  • Флаги Саудовской Аравии и США
  • AFP
  • © Mido Ahmed

Между тем профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета Григорий Косач считает, что Соединённые Штаты встали перед нелёгким выбором.

«Заявления Трампа достаточно противоречивы. С одной стороны — желание узнать правду, с другой — он категорически возражает против разрыва очень серьёзных соглашений, которые были заключены между странами, в частности в военной сфере. США перед выбором, и этот вопрос далеко не решён», — заявил политолог в беседе с RT.

Позиция Европы

 

Между тем Европа также не остаётся в стороне от ситуации с исчезновением Джамаля Хашукджи.

Серьёзную озабоченность в связи с инцидентом выразили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейские дипломаты призвали к проведению «заслуживающего доверия расследования».

«Нужно провести достоверное расследование, чтобы пролить свет на произошедшее и идентифицировать тех, кто несёт ответственность за исчезновение Джамаля Хашукджи, а также привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

При этом Лондон, Берлин и Париж поддержали усилия Турции и Саудовской Аравии по созданию совместной рабочей группы по расследованию исчезновения журналиста.

«Также ожидаем от правительства Саудовской Аравии детального и исчерпывающего ответа. Мы передали это послание напрямую властям королевства», — подчёркивается в заявлении.

Между тем британская газета The Independent сообщила, что Лондон приступил к подготовке списка саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых власти Великобритании могут ввести санкции.

При этом в Лейбористской партии Великобритании сообщили, что в случае их прихода к власти страна перестанет продавать оружие Эр-Рияду. Об этом заявила Эмили Торнберри, занимающая в «теневом правительстве» должность министра иностранных дел.

  • Наследного принца Саудовской Аравии принимает королева Великобритании Елизавета II, март 2018 года
  • Reuters

В своей колонке в издании The Guardian она также указала на необходимость применения одинаковых стандартов в отношении всех стран, нарушающих права человека.

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«Мы должны быть готовы к применению тех же мер, а не задействовать одни правила для наших предполагаемых друзей, а другие — для наших предполагаемых врагов», — подчеркнула Торнберри.

Отметим, что в марте саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд совершил визит в Великобританию, по итогам которого страны согласовали взаимные планы по торговому и инвестиционному сотрудничеству на сумму порядка $90 млрд.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, позиция Европы в вопросе расследования инцидента с саудовским журналистом будет жёсткой, поскольку для континентальных стран вопрос о правах человека имеет существенное значение.

«Кроме того, Саудовская Аравия интересна европейцам как рынок своего вооружения, за него они готовы бороться и хоть частично потеснить США. Кроме того, Эр-Рияд — очевидный партнёр США в противостоянии с Ираном, а европейцы не поддерживают выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий; соглашение между Ираном и шестью странами — США, Россией, Великобританией, Францией, ФРГ и Китаем, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке в мае 2018 года. — RT)», — заметил Фитин в разговоре с RT.

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