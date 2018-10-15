«Элемент двойной игры»: возможны ли санкции США против Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста

Саудовская Аравия поблагодарила администрацию США и другие страны за то, что они воздерживаются от поспешных выводов в деле об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи. Однако ранее Эр-Рияд подчеркнул, что готов принять ответные меры в случае введения санкций из-за этого инцидента. При этом позиция Вашингтона также неоднозначна. Дональд Трамп заявил о «суровом наказании» в случае, если причастность Саудовской Аравии к исчезновению журналиста будет доказана. В то же время глава Белого отметил, что не хотел бы разрывать военные контракты и намерен рассмотреть другие варианты. Эксперты считают, что Соединённые Штаты намеренно повышают уровень напряжённости, чтобы надавить на Эр-Рияд и сделать его более сговорчивым, но отказываться от сотрудничества Вашингтон не намерен.

Власти Саудовской Аравии выразили благодарность мировому сообществу, в том числе Соединённым Штатам, за то, что они «воздерживаются от поспешных выводов» в ситуации вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи. Напомним, что мужчина пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Саудовская Аравия благодарит всех, в том числе администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов относительно продолжающегося расследования», — говорится в сообщении в Twitter.

To help clarify recently issued Saudi statement, the Kingdom of Saudi Arabia extends it appreciation to all, including the US administration, for refraining from jumping to conclusions on the ongoing investigation. https://t.co/AhcsVkn7Cy — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 14 октября 2018 г.

Впрочем, несколькими часами ранее представитель королевства резко высказался о возможном введении санкций в связи с исчезновением журналиста.

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции в арабском и исламском мире... Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо мер против него», — цитирует агентство SPA представителя властей Саудовской Аравии.

При этом в королевстве указали, что экономика страны «играет весомую и жизненно важную роль в мире». «Если она пострадает, то это окажет серьёзное воздействие на мировую экономику», — добавил представитель Эр-Рияда.

Невыгодные санкции

Заявление об ответных мерах поступило после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о «суровом наказании» для Эр-Рияда, если причастность королевства к исчезновению Хашукджи будет доказана.

«Сейчас они отрицают это, яростно отрицают. Могли бы это быть они? Да», — сказал Трамп в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

За введения санкций выступают и члены американского сената. Они предлагают использовать для этих целей акт Магнитского.

«Мы ожидаем, что вы при вынесении решения рассмотрите всю имеющуюся информацию, в том числе и в отношении наиболее высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии», — заявили глава сенатского по международным делам Боб Коркер и его заместитель Роберт Менендес.

Более того, Коркер предположил, что к пропаже и возможному убийству журналиста, вероятно, причастен наследный принц Саудовской Мухаммед бен Сальман. «Если этому человеку спустить с рук убийство журналиста сейчас, когда ему четвёртый десяток, то дальше будет только хуже. Такое поведение надо пресекать на корню», — пояснил сенатор.

О необходимости введения санкций говорил и сенатор-республиканец Марко Рубио.

«Если мы не примем никаких мер, включая отмену продаж вооружений, если за этим окажутся они (власти Саудовской Аравии. — RT), то мы не сможем в дальнейшем с высоко поднятой головой или авторитетом бороться с Путиным, Асадом, Мадуро или откровенно противостоять китайцам с их нарушениями прав человека», — отметил Рубио.

Однако следует отметить, что, несмотря на заявления о возможном введении ограничительных мер, власти США, по всей видимости, не будут принимать поспешных решений в этом вопросе. В частности, сам Дональд Трамп, говоря о «суровом наказании», отметил, что не хотел бы разрывать контракты в сфере военно-технического сотрудничества. По мнению американского лидера, такой шаг будет невыгоден «с точки зрения рабочих мест, экономического развития». Поэтому глава Белого дома хочет изучить другие варианты.

«Мне не нравится, что в Соединённые Штаты могут перестать поступать инвестиции в размере $110 млрд. Знаете, что они сделают? Они возьмут эти деньги и потратят в России, Китае или где-то ещё», — заявил Трамп.

Американский президент напомнил, что инцидент произошёл в Турции, а Хашукджи не был гражданином Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Белом доме

AFP

© Nicholas Kamm

О том, что власти США не готовы разрывать торговые отношения с Саудовской Аравией из-за ситуации вокруг журналиста, говорит и другой факт. С 23 по 25 октября в Эр-Рияде должен пройти экономический форум Future Investment Initiative, также известный как «Давос в пустыне». Как заявил в эфире ABC News экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, министр финансов США Стивен Мнучин не собирается отказываться от участия в мероприятии.

Между тем, согласно данным СМИ, на форум теперь не намерены ехать различные крупные компании, инвесторы и медиаструктуры, в частности американские каналы CNN и CNBC, издание Financial Times, глава Uber Дара Хосровшахи и многие другие.

Двойная игра

Заявления Запада, прежде всего США, основаны на очень характерном для них элементе двойной игры. С таким утверждением выступил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии в 2000—2005 годах Андрей Бакланов.

«Позиция Запада направлена на то, чтобы отношения позволяли удовлетворять потребности Саудовской Аравии, прежде всего касающиеся поставки вооружений. Эр-Рияд уверенно входит в тройку крупнейших импортёров оружия в мире. С другой стороны, эта западная линия основана на желании дисциплинировать саудовцев, чтобы они не слишком высовывали голову, чувствовали себя неуверенно, меньше торговались и больше соглашались», — сказал Бакланов RT.

Как считает дипломат, Запад, в первую очередь США, и дальше будут выстраивать отношения с Эр-Риядом. Но Вашингтон не готов воспринимать Саудовскую Аравию как равноправного партнёра.

«Не думаю, что Лондон и Вашингтон заинтересованы в падении действующего режима в Саудовской Аравии, поскольку с 1940-х годов Эр-Рияд декларирует свою западную ориентированность. Не исключено, что в ближайшей перспективе напряжённость будет нарастать, учитывая нынешние заявления, но до какой степени — непонятно», — подчеркнул экс-посол.

При этом он призвал дождаться документально подтверждённой информации по делу об исчезновении Хашукджи, поскольку текущие данные основаны на предположениях.

Флаги Саудовской Аравии и США

AFP

© Mido Ahmed

Между тем профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета Григорий Косач считает, что Соединённые Штаты встали перед нелёгким выбором.

«Заявления Трампа достаточно противоречивы. С одной стороны — желание узнать правду, с другой — он категорически возражает против разрыва очень серьёзных соглашений, которые были заключены между странами, в частности в военной сфере. США перед выбором, и этот вопрос далеко не решён», — заявил политолог в беседе с RT.

Позиция Европы

Между тем Европа также не остаётся в стороне от ситуации с исчезновением Джамаля Хашукджи.

Серьёзную озабоченность в связи с инцидентом выразили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейские дипломаты призвали к проведению «заслуживающего доверия расследования».

«Нужно провести достоверное расследование, чтобы пролить свет на произошедшее и идентифицировать тех, кто несёт ответственность за исчезновение Джамаля Хашукджи, а также привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

При этом Лондон, Берлин и Париж поддержали усилия Турции и Саудовской Аравии по созданию совместной рабочей группы по расследованию исчезновения журналиста.

«Также ожидаем от правительства Саудовской Аравии детального и исчерпывающего ответа. Мы передали это послание напрямую властям королевства», — подчёркивается в заявлении.

Между тем британская газета The Independent сообщила, что Лондон приступил к подготовке списка саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых власти Великобритании могут ввести санкции.

При этом в Лейбористской партии Великобритании сообщили, что в случае их прихода к власти страна перестанет продавать оружие Эр-Рияду. Об этом заявила Эмили Торнберри, занимающая в «теневом правительстве» должность министра иностранных дел.

Наследного принца Саудовской Аравии принимает королева Великобритании Елизавета II, март 2018 года

Reuters

В своей колонке в издании The Guardian она также указала на необходимость применения одинаковых стандартов в отношении всех стран, нарушающих права человека.

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«Мы должны быть готовы к применению тех же мер, а не задействовать одни правила для наших предполагаемых друзей, а другие — для наших предполагаемых врагов», — подчеркнула Торнберри.

Отметим, что в марте саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд совершил визит в Великобританию, по итогам которого страны согласовали взаимные планы по торговому и инвестиционному сотрудничеству на сумму порядка $90 млрд.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, позиция Европы в вопросе расследования инцидента с саудовским журналистом будет жёсткой, поскольку для континентальных стран вопрос о правах человека имеет существенное значение.

«Кроме того, Саудовская Аравия интересна европейцам как рынок своего вооружения, за него они готовы бороться и хоть частично потеснить США. Кроме того, Эр-Рияд — очевидный партнёр США в противостоянии с Ираном, а европейцы не поддерживают выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий; соглашение между Ираном и шестью странами — США, Россией, Великобританией, Францией, ФРГ и Китаем, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке в мае 2018 года. — RT)», — заметил Фитин в разговоре с RT.