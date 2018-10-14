Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать пропажу саудовского журналиста

Главы МИД Великобритании, Германии и Франции — Джереми Хант, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан — выступили с совместным заявлением относительно исчезновения в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Защита свободы слова и свободной прессы и обеспечение безопасности журналистов являются ключевыми приоритетами для Германии, Соединённого Королевства и Франции. Согласно этим аспектам, на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен быть пролит свет», — говорится в сообщении министров.

Дипломаты отметили, что их страны разделяют «серьёзную озабоченность», в том числе со стороны главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, а также относятся к инциденту «предельно серьёзно».

«Необходимо провести достоверное расследование, чтобы установить правду о том, что произошло, и, если необходимо, определить виновных в исчезновении Хашукджи и привлечь их к ответственности», — добавили министры.

Главы МИД также выразили надежду, что власти Саудовской Аравии предоставят полный и подробный ответ относительно пропажи журналиста.

Ранее стало известно, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Как впоследствии передавали СМИ, Турция уведомила США, что в распоряжении Анкары есть записи, которые подтверждают смерть журналиста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

Британская сторона, в свою очередь, по данным СМИ, готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции из-за дела Хашукджи.