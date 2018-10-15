Трамп обсудил с королём Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашукджи

Президент США Дональд Трамп обсудил с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ситуацию вокруг исчезновения в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

«Только что беседовал с королём Саудовской Аравии, который утверждает, что ему ничего не известно о судьбе «нашего саудовского гражданина». По его словам, они тесно сотрудничают с Турцией в попытке найти ответ» — написал он.

При этом Трамп добавил, что отправит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию для обсуждения инцидента.

Ранее СМИ передавали, что Эр-Рияд начнёт расследование обстоятельств исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего, которая подразумевает смерть Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.