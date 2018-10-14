Король Саудовской Аравии обсудил с Эрдоганом дело о пропавшем журналисте

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поблагодарил турецкого лидера за совместные усилия по расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Хранитель двух святынь подчеркнул такую же заинтересованность королевства в отношениях с Турцией, как и заинтересованность в этом братской Турецкой Республики, и никто не сможет подорвать эти отношения. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил братские, выдающиеся, исторические и тесные отношения между двумя странами и двумя народами и стремление укреплять и развивать их», — говорится в сообщении агентства SPA.

Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

В Эр-Рияде ответили, что могут принять более серьёзные меры в случае введения санкции США и Великобритании.