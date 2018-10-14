В Эр-Рияде ответили на слова Трампа о возможном «суровом наказании» по делу Хашукджи

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В Саудовской Аравии заявили, что могут принять более серьёзные меры в ответ на возможные санкции США и Великобритании после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В Эр-Рияде ответили на слова Трампа о возможном «суровом наказании» по делу Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление.

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо мер против него», — уточняется в тексте.

Ранее стало известно, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Как впоследствии передавали СМИ, Турция уведомила США о том, что в распоряжении Анкары есть записи, которые подтверждают смерть журналиста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

В свою очередь, британская сторона, по данным средств массовой информации, готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции из-за дела Хашукджи.

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