СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его Apple Watch
- Reuters
По информации издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевёл часы в режим записи.
Отмечается, что смартфон синхронизировался с Apple Watch, в результате чего аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и автоматически загружена на приложение Apple iCloud.
Ранее СМИ сообщили, что Турция уведомила США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть Хашукджи.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.