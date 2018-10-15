СМИ: Эр-Рияд начал внутреннее расследование исчезновения Хашукджи
- Reuters
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальный источник в королевстве.
MORE: King Salman at the weekend ordered the Saudi public prosecutor to investigate the fate of Jamal Khashoggi, a Saudi official told Bloomberg https://t.co/KA7vaoFx2tpic.twitter.com/e91MJXspZD— Bloomberg (@business) 15 октября 2018 г.
По данным ведомства, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил прокурору расследовать обстоятельства исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего, которая подразумевает смерть Хашукджи.
Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.
Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.