СМИ: Эр-Рияд начал внутреннее расследование исчезновения Хашукджи

Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальный источник в королевстве.

MORE: King Salman at the weekend ordered the Saudi public prosecutor to investigate the fate of Jamal Khashoggi, a Saudi official told Bloomberg https://t.co/KA7vaoFx2tpic.twitter.com/e91MJXspZD — Bloomberg (@business) 15 октября 2018 г.

По данным ведомства, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил прокурору расследовать обстоятельства исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего, которая подразумевает смерть Хашукджи.

Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.