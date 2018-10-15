СМИ: Эр-Рияд начал внутреннее расследование исчезновения Хашукджи

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Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
СМИ: Эр-Рияд начал внутреннее расследование исчезновения Хашукджи
  • Reuters

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальный источник в королевстве.

По данным ведомства, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил прокурору расследовать обстоятельства исчезновения журналиста после обнародования турецкой версии произошедшего, которая подразумевает смерть Хашукджи.

Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.

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